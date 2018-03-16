«Севастополь» победил керченский «Океан» в 17-м туре чемпионата Крыма по футболу 

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Севастополь» выиграл на своем поле у керченского «Океана» со счетом 2:1 в заключительном матче 17-го тура чемпионата Крыма по футболу.
Мячи в ворота гостей забили Олег Солович (44-я минута) и Сергей Ференчак (66), в составе «Океана» отличился Павел Грищенко (36).
В остальных матчах тура, состоявшихся 14 марта, клуб «Кызылташ» из Бахчисарая выиграл на выезде у феодосийской «Кафы» со счетом 1:0, «ТСК-Таврия» (Симферополь) на своем поле сыграла вничью 2:2 с ялтинским "Рубином", а лидер первенства «Евпатория» проиграла в домашнем матче «Крымтеплице» из поселка Молодежное Симферопольского района — 0:1.
Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 41 очко. Далее следуют «Севастополь» (41), «ТСК-Таврия» (36), «Крымтеплица» (27), «Океан» (20), «Кызылташ» (18), «Рубин» (7), «Кафа» (3).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь».