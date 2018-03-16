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Андрей Луговой посетит матч ЦСКА-«Арсенал» в Москве
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Андрей Луговой посетит матч ЦСКА-«Арсенал» в Москве 

Говорит Москва 14 часов назад
Фото: Говорит Москва
Первый матч состоится 5 апреля в Лондоне, а ответная игра 12 апреля в Москве.
Как отмечают СМИ, в прошлый раз команды встречались на поле в Лондоне в 2006 году, когда отравили бывшего полковника ФСБ Александра Литвиненко. Фигурант этого дела, депутат Госдумы Андрей Луговой был на том матче, а на стадионе, как утверждает пресса, нашли следы полония-210, от которого умер Литвиненко.
Сам Луговой рассказал радиостанции «Говорит Москва», что болеет за ЦСКА и непременно посетит ответный матч с «Арсеналом» в Москве. На игру в Лондоне, как пояснил депутат, он не сможет поехать, так как находится в Англии в розыске.
Накануне, 15 марта, ЦСКА обыграл французский «Лион» со счетом 3:2, став единственным российским клубом, которому удалось выйти в четвертьфинал текущего розыгрыша турнира.
А ранее, 14 марта, премьер-министр Британии Тереза Мэй официально обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Они были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта.
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