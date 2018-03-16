Андрей Луговой посетит матч ЦСКА-«Арсенал» в Москве

Первый матч состоится 5 апреля в Лондоне, а ответная игра 12 апреля в Москве.

Как отмечают СМИ, в прошлый раз команды встречались на поле в Лондоне в 2006 году, когда отравили бывшего полковника ФСБ Александра Литвиненко . Фигурант этого дела, депутат Госдумы Андрей Луговой был на том матче, а на стадионе, как утверждает пресса, нашли следы полония-210, от которого умер Литвиненко.

Сам Луговой рассказал радиостанции «Говорит Москва» , что болеет за ЦСКА и непременно посетит ответный матч с «Арсеналом» в Москве. На игру в Лондоне, как пояснил депутат, он не сможет поехать, так как находится в Англии в розыске.

Накануне, 15 марта, ЦСКА обыграл французский «Лион» со счетом 3:2, став единственным российским клубом, которому удалось выйти в четвертьфинал текущего розыгрыша турнира.