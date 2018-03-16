Медведев поздравил Миленину, Румянцеву и Лысову с медалями Паралимпиады 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских биатлонисток Анну Миленину, Екатерину Румянцеву и Михалину Лысову с медалями на Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Телеграммы размещены на сайте правительства.
Миленина и Румянцева завоевали золото и серебро на дистанции 12,5 км в классе «стоя», Лысова стала первой среди слабовидящих спортсменов.
Медведев отметил отличную подготовку, сильный характер и целеустремлённость Милениной, замечательную технику, точность и скорость Лысовой, а также высокий спортивный класс и волю к победе Румянцевой.
Ранее сообщалось, что российским биатлонисткам вручены медали по итогам восьмого дня Паралимпиады.