Медведев поздравил Миленину, Румянцеву и Лысову с медалями Паралимпиады

Миленина и Румянцева завоевали золото и серебро на дистанции 12,5 км в классе «стоя», Лысова стала первой среди слабовидящих спортсменов.

Медведев отметил отличную подготовку, сильный характер и целеустремлённость Милениной, замечательную технику, точность и скорость Лысовой, а также высокий спортивный класс и волю к победе Румянцевой.

Ранее сообщалось, что российским биатлонисткам вручены медали по итогам восьмого дня Паралимпиады.