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Медведев поздравил Миленину, Румянцеву и Лысову с медалями Паралимпиады
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Медведев поздравил Миленину, Румянцеву и Лысову с медалями Паралимпиады 

RT на русском 13 часов назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских биатлонисток Анну Миленину, Екатерину Румянцеву и Михалину Лысову с медалями на Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Телеграммы размещены на сайте правительства.
Миленина и Румянцева завоевали золото и серебро на дистанции 12,5 км в классе «стоя», Лысова стала первой среди слабовидящих спортсменов.
Медведев отметил отличную подготовку, сильный характер и целеустремлённость Милениной, замечательную технику, точность и скорость Лысовой, а также высокий спортивный класс и волю к победе Румянцевой.
Ранее сообщалось, что российским биатлонисткам вручены медали по итогам восьмого дня Паралимпиады.
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