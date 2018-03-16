Виктор Гончаренко: «Братья Березуцкие и Игнашевич способны остановить Мхитаряна»

Россия против Англии! Вы готовы, джентльмены?

— Злопыхатели ЦСКА сразу после жеребьевки вспомнили недавний матч против «МЮ» (1:4). «Арсенал» — команда другого уровня? Менее прагматичный стиль Венгера дает армейцам больше шансов на удачный исход противостояния?

— Не люблю делать какие-то выводы без глубокого анализа. Мне надо посмотреть. На поверхности — атакующий стиль «Арсенала». Знаем, что там много индивидуально сильных футболистов, подрастает молодежь. Но все равно необходим детальный анализ, чтобы ответить на ваш вопрос.

— То есть сейчас у вас нет ответа на вопрос, как остановить, например, Мхитаряна?

— Мне очень нравилась пара Мхитарян — Обамеянг, когда еще Ройс вместе с ними выступал в «Боруссии». При Тухеле они атаковали просто великолепно! Но сейчас они уже в другой команде. Прекрасно знаю возможности Мхитаряна. Приложим максимум усилий, чтобы нейтрализовать не только Генриха, но и всю группу атаки.

— Березуцкие и Игнашевич в силу своего опыта способны закрыть Мхитаряна?

— Вопрос так звучит, как будто мы кем-то можем их заменить. Если Василий, Алексей, Сергей продолжают играть на таком высоком уровне, значит, конечно, способны нейтрализовать того же Мхитаряна. В этом нет никаких сомнений. А моя задача — их правильно направить и подготовить.

— А у вас нет опасений, что армейским ветеранам просто не хватит физических кондиций, выносливости на остаток сезона?

— Здесь как раз таки никаких опасений нет. Зная их профессионализм, подготовку к матчам, умение подвести себя к нужному моменту в хорошей форме, в Березуцких и Игнашевиче сомневаться просто не приходится! Понятно, что нам придется применять какую-то ротацию. Однако, уверен, и братья, и Сергей справятся. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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