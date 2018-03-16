Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»

«Барселона» — «Рома»

«Можно смутиться после просьбы перечислить аргументы в пользу «Барселоны» в ее противостоянии с «Ромой». Лучше-ка перейдем к сухим цифрам: подопечные Эрнесто Вальверде лидируют в чемпионате Испании с отрывом в восемь очков от «Атлетико», уже вышли в финал кубка страны, в Лиге чемпионов обыграли «Ювентус» и «Челси» — нужно ли что-то говорить о Лионеле Месси ? Лучше нет, поскольку он забил 100 голов в главном еврокубке, а его средний показатель в сезоне — 34 мяча в 42 поединках, и при этом он стремится показать себя, как лучший игрок мира накануне ЧМ-2018», — пишет на страницах Gazzetta dello Sport Стефано Канталупи.

«Также нужно говорить об усилении, где Паулиньо и Усман Дембеле стоили много, но после травм доказали, что они стали своими в команде. Наконец, если говорить в общем: Вальверде добавил твердости коллективу, который пока что пропустил только три гола в этой Лиге чемпионов — сегодня каталонцы защищаются лучше, чем раньше. Потому, даже если в их сторону подует сильный ветер, у них есть время, чтобы выстоять и пережить бурю», — добавляет автор.

«Лучшее оружие «Ромы» — забыть об осознании своих ограничений, ведь это само по себе было серьезным недостатком, но в итоге обещает стать преимуществом: против такого великого соперника нужно верить в том, что способен на все, ведь никто не мог заранее предположить, что «Волки» смогут доминировать в гостевом матче против «Челси» в групповом этапе… «Барселона» уже не так душит своих соперников во время игры без мяча, как это было в эру Пепа Гвардиолы (сейчас она редко изматывает оппонентов и довольно порывиста, предоставляя больше шансов). И большой проблемой будет фактор Серхио Бускетса — опорника, который уравновешивает игру команды, но вынужден пропустить три недели из-за травмы, в результате чего может пропустить первый матч, поэтому «джаллоросси» нужно сопротивляться что есть сил на «Камп Ноу», показать все, на что способны на «Олимпико» — в конце концов, мечтать не вредно».

«Севилья» — «Бавария»

«Хотя «Севилья» будет считаться аутсайдером в дуэли против «Баварии», не стоит забывать, что андалусийцам удалось пробиться в четвертьфинал после двух результативных ничьих против «Ливерпуля», а также победы в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" в первом раунде плей-офф. Это также клуб, у которого большая история еврокубковых успехов, ведь именно выиграл три Лиги Европы в предыдущие четыре сезона. В распоряжении Винченцо Монтеллы есть таланты Клемана Ленгле, Эвера Банеги и Виссама Бен Йеддера, дабы обрушить их на соперника, хотя успех коллектива против «МЮ» наверняка заставит мюнхенцев с осторожностью отнестись к сопернику», — отмечает в материале на портале ESPN Марк Огден.

«Тем временем, «Бавария» лидирует с отрывом в 20 очков в Бундеслиге и все еще претендует на все три трофея в сезоне, поэтому она — фаворит на проход в полуфинал. После сезона 2010/2011 она регулярно выходит в этот раунд турнира, но не может выиграть Лигу чемпионов с 2013 года, и только то, что «ротен» проиграли пять своих предыдущих выездов в Испанию, тогда как «Севилья» никогда не проигрывала в 11 матчах против немецких клубов на своем поле может быть надеждой для «рохибланкос». И все-таки, избежав встречи с большими клубами, дружина Юппа Хайнкеса может поверить, что это ее год, ведь они получили самый легкий жребий».

«Некоторые вспомнят финал Лиги чемпионов прошлого сезона, в котором «Ювентусу» противостоял «Реал», другие же отметят, что «Старая Синьора» — единственная команда, которая выбивала «Сливочных» из этого турнира в предыдущих четырех сезонах. В действительности «бланкос» никогда не побеждали у «бьянконери» в двуматчевом противостоянии с тех пор, как формат турнира принял нынешний вид. Правда, Мадрид доминировал в финалах, и два трофея ЛЧ из тех, что были выиграны им в предыдущие 20 лет, случились именно в решающих поединках против туринцев», — напоминает на страницах Marca Рубен Хименес.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

«Единственным, кто в этом сезоне АПЛ победил «Манчестер Сити» был «Ливерпуль», и наряду с «Уиганом» только они побеждали «Горожан» в значимых матчах (еще раз это сделал «Шахтер» в групповом этапе Лиги чемпионов, когда английский клуб уже вышел в плей-офф с первого места — прим. LiveSport.Ru). Та игра на «Анфилде» в январе проявила силу и слабость коллективов: никто не удивился тому, что она закончилась со счетом 4:3, хотя на тот момент лучшей обороны на своем поле притовостояла лучшая оборона в гостях соответственно», — пишет в материале The Guardian Джонатан Уилсон.