В Европе хотят создать суперлигу с участием топ-клубов

И вот почему.

Разговоры о том, что в Европе может появиться аналог Лиги чемпионов, начались несколько лет назад. Тогда таблоиду The Sun удалось снять кадры тайных переговоров боссов ведущих клубов АПЛ в отеле Dorchester, на которых и обсуждалась идея супертурнира.

Изначально задумка принадлежит Стивену Россу , владельцу клуба «Майами Долфинс», выступающего в лиге американского футбола. Росс уже организовал один крупный футбольный турнир: с 2013 года проводится предсезонный товарищеский International Champions Cup. В нём уже приняли участие такие команды, как « Манчестер Юнайтед », «Барселона», «Реал» и «ПСЖ».

В 2016-м инвестор грамотно подгадал момент: самые популярные клубы АПЛ тогда сильно штормило. К тому же «Лестер» стал чемпионом, а значит, кому-то из большой четвёрки пришлось бы пролететь мимо Лиги чемпионов.

Логика нового формата была проста: коммерческий потенциал английских суперклубов слишком высок, чтобы пропускать сезон в ЛЧ. Предполагалось, что по новой системе они смогут принимать участие в крупном турнире каждый год, независимо от показанных результатов. А ещё клубам пообещали смачные вывески, показы в прайм-тайм и прочие плюшки. Но самый важный плюс для них: в этой лиге можно было бы игнорировать правила фэйр-плей.

УЕФА сигнал уловил. Летом того же года организация отчиталась об изменениях в регламенте еврокубков в цикле 2018-2021 годов. Клубам увеличили отчисления, но самым главным стало другое. Четыре сильнейших клуба из четырёх ассоциаций с самым высоким рейтингом стали автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов. То есть УЕФА признал за клубами с богатой еврокубковой историей право на привилегированное попадание в турнир.

Накануне немецкое издание Bild сообщило, что Стивен Росс взялся за старое и снова провёл переговоры с топ-клубами Европы. Ожидается, что в турнире будут участвовать 24 команды из 5 лучших европейских лиг. При этом из Германии в турнир пока приглашены только «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд. Как и в проекте прошлых лет, лигу хотят сделать закрытой: вылететь из неё будет невозможно. Как и попасть со стороны.

На первый взгляд, всё выглядит круто. Никаких тебе «Мариборов» и «Карабахов»: только сплошные суперматчи в прайм-тайм. Да-да, мечта поэта. На деле же всё не совсем так. Или вообще не так. Такая лига — это яркая бумажка, которая на деле серьёзно ударит по футболу. Вот четыре причины, по которым это может произойти. На самом деле, их куда больше, но мы остановимся на самых очевидных.

Причина №1 Идея, при которой все лучшие клубы играют в отдельной лиге, ударит по всем остальным клубам. Да, те, кто варится внутри неё, будут в большом плюсе (хотя и сейчас они особо не жалуются), но клубы поменьше лишатся возможности играть с суперклубами в формате значимого турнира. Во-первых, это автоматически обрушит стоимость трансляций с их участием, а во-вторых, лишит их нескольких жирных солд-аутов в сезоне. Более того, матчи этих клубов уступят место в эфирной сетке новому турниру, а это уже серьёзный стратегический риск.

Причина №2 Создание нового турнира нанесёт огромный ущерб имиджу УЕФА. Можно сколько угодно вывешивать баннеры «УЕФА — мафия» и вспоминать его коррупционные скандалы, но эта организация крепко стоит на ногах. Пусть с некоторыми оговорками, но она имеет рычаги давления даже на серьёзные клубы (пусть и не столь эффективные, как против клубов помельче). Создание Суперлиги покажет её беспомощность перед новыми вызовами. Искусственно преуменьшать роль эффективной организации в угоду разовым проектам — перспектива сомнительная.

Причина №3 Появление Суперлиги автоматически нивелирует значимость всех остальных турниров. Как минимум качеством продукта. И всё бы ничего, да только в этой лиге всё планируют строить не по спортивному принципу. Турнир, из которого нельзя вылететь — то ещё удовольствие. А как же драматургия, появление новых героев, победа бедных над богатыми? Вместо этого только один и тот же набор участников с примерно одинаковыми возможностями.

Причина №4 Футбол прекрасен своей простотой. Есть национальные чемпионаты и Кубки, есть турнир для их лидеров, а есть для тех, кто на подходе к ним. И всё! С появлением ещё одного турнира градация турниров потеряет свою определённость, а футбольная семья больше не будет существовать в единой системе координат. Нужна ли в футболе такая многополярность — большой вопрос.

Правда, есть одно но…

Есть, впрочем, ещё одна версия, которая объясняет все разговоры про Суперлигу. Возможно, таким образом суперклубы пытаются показать УЕФА свою независимость. В 2016-м история сработала, и в УЕФА сделали серьёзные шаги навстречу топ-клубам. Очередная пачка реформ уже в пути?