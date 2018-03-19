«Йокерит» обыграл ЦСКА и сократил отставание в серии плей-офф

Два больших штрафа, четыре номинальных защитника к концу матча — через это прошли «джокеры».

Сегодня для «Йокерита» настал час икс. После двух поражений в Москве дружина Юкки Ялонена была обязана брать обе игры на своей площадке, чтобы сохранялись неплохие шансы на выход в следующий раунд. При каждом удобном случае любят вспоминать камбэк СКА в серии с московскими «армейцами», но такие истории уникальны.

И перед матчем положительный для «джокеров» исход не считался фантастикой. В регулярном чемпионате финны обыграли на «Хартвалл-Арене» нынешнего соперника со счётом 4:0. Годом ранее команды боролись между собой в четвертьфинале Западной конференции, и тогда в Финляндии оба матча завершились за пределами основного времени.

Безусловно, фаворитом к отчётной встрече вновь подходили москвичи. Однако «Йокерит» прибавляет от игры к игре, моменты у ворот Ильи Сорокина возникали. После второго поединка в серии уже приходится говорить не о силе «армейского» коллектива, а о том, что вратарская позиция в ЦСКА в полном порядке. В первом раунде голкипер москвичей вступал в игру реже. И то, что в первых двух звеньях «Йокерита» нет изменений относительно предыдущего поединка, говорит о том, что тренерский штаб удовлетворён действиями своих нападающих в атаке, пусть и нет ни одной заброшенной шайбы за шесть периодов.

В планы «шутов» не входила игра на встречных курсах. Поэтому в начале встречи ЦСКА предсказуемо ощутил себя хозяином положения и сразу захватил инициативу. «Йокерит» атаковал малыми силами, понимая, что, раскрывшись в игре против «армейцев», можно закончить так же, как «Спартак» . Игровое превосходство гостей не выливалось во что-то значимое. Да, Кирилл Капризов мог забить быстрый гол. Но не возникало повода по-настоящему восхититься Карри Рямё.

Финны терпеливо ждали своего шанса. Возник он на экваторе первого периода после удаления Артёма Блажиевского. Значительную часть штрафа москвичи уверенно оборонялись, не давая даже расположиться в своей зоне. «Йокерит» всё же улучил момент для опасного броска под конец большинства. Никлас Йенсен после передачи с пятака стрелял уже по пустым воротам, но зажечь красный свет за воротами Сорокина, не успевавшего переместиться, оказалось несбыточной целью.

Ближе к концу первого периода не смог забить Ээли Толванен : молодой финн убежал в контратаку вместе со своим партнёром, но пожадничал и бросил сам — не попал, не сумев настичь в гонке снайперов Виталия Кравцова из челябинского «Трактора».

Два этих события разделило большинство «армейцев». Около минуты «шуты» играли втроём против пятерых соперников. Финны отыграли в меньшинстве достойно. Без остроты, безусловно, не обошлось. Но основная часть бросков сказалась лишь на статистике.

Первый период запомнился очень большим количеством стыков, запредельным уровнем борьбы, как и полагается в плей-офф. Моментов же было немного, и такое развитие событий, наверное, больше устраивало хозяев.

После перерыва стало понятно, что день отдыха пошёл финнам на пользу. «Армейцы» не смогли перебегать своего оппонента, как это чаще всего случается. «Джокеры» подошли к матчу в хорошей физической форме. Москвичи ввязывались в грубую игру, которая больше на руку «Йокериту», прекрасно показавшему себя в неравных составах во время первого раунда. Только за десять с половиной минут от старта второго периода москвичи удалились трижды. До поры до времени ЦСКА успешно отбрасывался, допуская минимум бросков по своим воротам. Но удаление Андронова стало фатальным. И тут впору рассуждать о тренерском чутье Юкки Ялонена. Олли Палола, пропускавший предыдущую встречу и заменивший Йормакку в третьем звене, с убойной позиции поразил ворота гостей. За форвардом не уследил Алексей Марченко , который оставил Палолу одного. Эта шайба стала первой для «Йокерита» в серии. Кстати, Илье Сорокину не хватило всего двух минут, чтобы побить рекорд Коскинена.

Впервые по ходу этого плей-офф «армейцам» нужно было отыгрываться. Тут же последовало обоюдное удаление, но и в формате «4 на 4» ЦСКА создавал крайне мало. И всё бы шло своим чередом, если бы Лепистё не схлопотал неоправданные две минуты. После этого удаления любители хоккея опять вспомнили, что и у «Йокерита» крайне мастеровитый страж ворот. Добавил проблем своим коллегам Томми Кивистё, оставивший партнёров втроём. Более того, защитник удалился до конца игры. А это значит, что сначала финнам пришлось в течение минуты защищаться в формате «3 на 5», а потом ещё оставалось около четырёх на оборону вчетвером. Полноценным удаление не получилось. В столкновении Киселевича и Хухталы Богдана признали виновным, и мы можем только догадываться, спасло ли это удаление финнов, уставших отбрасываться на протяжении четверти периода.

На второй перерыв команды ушли при оптимальном для финнов счёте. Однако неприятности «джокеров» удалениями во втором периоде не ограничивались. Очевидно, что гостей в раздевалке ждал серьёзный разговор. И со старта заключительного отрезка они сразу обозначили свои намерения. Уже на второй минуте Михаил Пашнин броском от синей линии счёт в матче сравнял.

Всё возвращалось на исходные позиции. Это утверждение коснулось не только счёта, но и последовавшей грязи, пустившейся снова на лёд. В раздевалку вслед за Кивистё отправился Йеспер Йенсен , грубо атаковавший Сергея Шумакова , которому впоследствии понадобилась медицинская помощь. В распоряжении финнов оставалось всего 4 номинальных защитника.

Однако оборонялись они прекрасно. Реальных угроз было мало, а затем, как и в случае Кивистё, большинство «армейцев» прервалось собственным штрафом. Страсти полыхали. Только команды вышли играть в полных составах, как Капризов и О'Нилл отправились на скамью нарушителей. Редкий случай, когда штрафных минут по итогам трёх периодов почти в два раза больше, чем бросков в створ. Часто ЦСКА перебрасывает оппонентов, иногда преимущество близится к двукратному, но сегодня вечер аномалий. Команды по 21 разу потревожили голкиперов за 60 минут. Этого времени не хватило, чтобы выявить сильнейшего.

И как тут не вспомнить, что в предыдущих двух матчах на «Хартвалл-Арене» в рамках плей-офф побеждали «армейцы» за пределами основного времени.

Овертайм начался с опасного эпизода у ворот Сорокина, но Илья не сплоховал. «Армейцы» ответили моментом Кирилла Капризова, который с близкого расстояния не смог переиграть Рямё. После чего вновь настало время удалений. Марченко, упустивший Палолу, мог стать антигероем встречи. Не случилось, штраф Алексея финны не использовали. Партнёры отстояли в меньшинстве, а затем создали хороший момент уже в равных составах. Рямё выручил. Моменты у ворот финна создавались чаще. Петров и всё тот же Капризов свои шансы не реализовали. К кадровым проблемам «Йокерита», связанным с большими штрафами, добавлялось и то, что защитник Андерсен по каким-то причинам был сменён на Виртанена.

Но хозяева преодолели все преграды. Матч с таким обилием удалений не мог завершиться в равных составах. «Джокеры» снова использовали численное преимущество, на этот раз реализовано удаление Андронова (за атаку вратаря, а до этого в Рямё пустил ледяную крошку Нестеров). Наброс от синей линии подправил Олли Палола, оформивший дубль и догнавший Кравцова в снайперской гонке. Шесть шайб стало на счету финского нападающего.

«Йокерит» по ходу одной встречи прервал серию Сорокина и не дал «армейцам» в очередной раз выиграть в овертайме. Интрига в противостоянии сохраняется: 2:1 в матче и 1-2 в серии.