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Телеведущий НТВ Сергей Майоров стал судьёй!
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Телеведущий НТВ Сергей Майоров стал судьёй! 

Вечерняя Москва 12 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В ближайшую субботу, 17 марта, в 22:30 на НТВ в эфир выйдет третий выпуск легендарного интеллектуального шоу «Брэйн ринг».
Ведущим любимой телезрителями программы по-прежнему остается знаток, телевизионный режиссер и продюсер Андрей Козлов. Помогать в вынесении интеллектуальных вердиктов главному судье будет известный тележурналист, обладатель премии ТЭФИ, автор проектов «Однажды…» и «Малая земля…» на НТВ Сергей Майоров. На главном ринге страны телезвезде предстоит выступить в качестве независимого арбитра, на плечи которого может упасть тяжелый груз принятия судьбоносных решений.
— Как давний фанат «Брэйн ринга», я рад, что с этого года программа будет выходить на НТВ. Мы с коллегами много раз пересекались на различных проектах. На площадке мне было особенно приятно встретиться с моим давним товарищем Андреем Козловым, он — блистательный шоумен и потрясающий человек! Я получил огромное удовольствие от участия в проекте и массу положительных эмоций, — говорит новоиспеченный судья Сергей Майоров.
Независимые эксперты играют в интеллектуальном состязании ключевые роли: с их помощью станет возможным принятие решений не только в спорных ситуациях, но и в условиях накалённой до предела атмосферы соревнований. Во время первого чемпионата России по «Брэйн рингу» в этом амплуа выступят известные знатоки, а также популярные лица телеканала НТВ и знаменитые артисты.
Напомним, правила состязаний остаются неизменными. В качестве приза триумфаторы будут награждены Кубком России. Помимо самой игры зрители НТВ могут насладиться музыкальными тайм-аутом и финалом в исполнении ведущих артистов отечественной эстрады.
Смотрите шоу «Брэйн ринг» каждую субботу в 22:30 на НТВ.
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