РФС рассмотрит жалобу Погребняка на «Динамо» 30 марта 

Как стало известно «СЭ», жалоба нападающего «Тосно» Павла Погребняка в отношении московского «Динамо» будет рассмотрена Палатой по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) 30 марта.
В январе бело-голубые расторгли контракт с 34-летним форвардом в одностороннем порядке. Соглашение было рассчитано до 30 июня этого года. Погребняк требует у клуба компенсацию за досрочное прекращение трудовых отношений.
Нападающий перешел в «Динамо» в конце августа 2015 года. В сезоне-2017/18 он провел за команду один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с «Тосно» (0:1). В феврале Погребняк стал игроком «Тосно», заключив контракт до конца сезона. (Илья АНДРЕЕВ)
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