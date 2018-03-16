РФС рассмотрит жалобу Погребняка на «Динамо» 30 марта

В январе бело-голубые расторгли контракт с 34-летним форвардом в одностороннем порядке. Соглашение было рассчитано до 30 июня этого года. Погребняк требует у клуба компенсацию за досрочное прекращение трудовых отношений.

Нападающий перешел в «Динамо» в конце августа 2015 года. В сезоне-2017/18 он провел за команду один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с «Тосно» (0:1). В феврале Погребняк стал игроком «Тосно», заключив контракт до конца сезона. ( Илья АНДРЕЕВ )​