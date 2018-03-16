В Ставрополе стартовал новый сезон лиги КВН «Кавказ»

Нынешний сезон лиги КВН «Кавказ» уже шестой. Открылся он фестивалем, на котором выступили 13 команд.

Заявок на участие в игре подали более двух десятков команд. Но пройти отбор удалось не всем.

На сцену Дворца культуры и спорта в Ставрополе вышли «Они чёрные» (ДагГАУ, Махачкала), «Ещё раз» (СтГАУ Ставрополь), «Сборная узбеков» (СКФУ», Ставрополь), «Сердце Каспия» (Астрахань), «Чикиряу» (СКФУ, Ставрополь), «Оля Лукина» (СКФУ, Пятигорск), «Сборная начинающих телезвезд» (СтГМУ, Ставрополь), «Мама так сказала» (Ставрополь), «Колосок» (Михайловск), «SILENZIO CLUB» (Пятигорск), Сборная ИДНК (Ставрополь), « Стив Джеймс » (СКФУ, Ставрополь), «Те самые ребята» (СтГАУ, Ставрополь).

Жюри, в котором по традиции находился и звёздный гость — Сергей Гореликов , хорошо известный телезрителям как Серж Горелый.

По итогам игры главный приз фестиваля получило «Сердце Каспия» из Астрахани. Десять лучших команд встретятся на сцене в следующей игре сезона.