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Джанни Инфантино: Не беспокоимся о том, что политические проблемы могут повлиять на проведение ЧМ в России
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Джанни Инфантино: Не беспокоимся о том, что политические проблемы могут повлиять на проведение ЧМ в России 

Советский спорт 11 часов назад
— Мы не беспокоимся о том, что какие-то политические проблемы могут повлиять на проведение турнира.
Член парламента Великобритании: Нужно перенести чемпионат мира на 2019 год и в другую страну
Мы организуем спортивное соревнование, это не только самое важное спортивное соревнование, но и социальное. Люди в России с нетерпением ждут приезда болельщиков со всего мира, политические проблемы мы оставим политикам, — цитирует Инфантино ТАСС.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза не будут отказываться от участия в ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля.
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