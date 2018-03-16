Джанни Инфантино: Не беспокоимся о том, что политические проблемы могут повлиять на проведение ЧМ в России

— Мы не беспокоимся о том, что какие-то политические проблемы могут повлиять на проведение турнира.

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ТАСС. Мы организуем спортивное соревнование, это не только самое важное спортивное соревнование, но и социальное. Люди в России с нетерпением ждут приезда болельщиков со всего мира, политические проблемы мы оставим политикам, — цитирует Инфантино