ФИФА ответила на бойкот ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола прокомментировала ситуацию, связанную с бойкотом несколькими странами чемпионата мира, который пройдет в России в этом году.

Федерация отметила, что будучи мировым руководящим органом футбола она стремится обеспечить успешную организацию чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

ФИФА и местный организационный комитет полностью уверены, что все 32 участвующие команды и футбольные фанаты со всего мира сделают это еще одним незабываемым событием в мире спорта

— ФИФА.

Одной из стран, которая планировала бойкотировать

ЧМ-2018, была Исландия. Однако позже Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации государства Кристинн Якобссон заявил, что граждане страны желают поддержать свою команду во время турнира.