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ФИФА ответила на бойкот ЧМ-2018 в России
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ФИФА ответила на бойкот ЧМ-2018 в России 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: ТВ-21
Международная федерация футбола прокомментировала ситуацию, связанную с бойкотом несколькими странами чемпионата мира, который пройдет в России в этом году.
Федерация отметила, что будучи мировым руководящим органом футбола она стремится обеспечить успешную организацию чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
ФИФА и местный организационный комитет полностью уверены, что все 32 участвующие команды и футбольные фанаты со всего мира сделают это еще одним незабываемым событием в мире спорта
— ФИФА.
Одной из стран, которая планировала бойкотировать
ЧМ-2018, была Исландия. Однако позже Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации государства Кристинн Якобссон заявил, что граждане страны желают поддержать свою команду во время турнира.
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