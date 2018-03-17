Ещё
Базелюк не помог «Зброёвке» уйти от поражения в матче со «Слованом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Базелюк не помог «Зброёвке» уйти от поражения в матче со «Слованом» 

Евро-футбол.Ру 10 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В чемпионате Чехии стартовал 21-й тур. «Зброёвка», в которой с января играет российский форвард Контантин Базелюк, гостила у одного из лидеров — "Слована".
Коллектив из Брно проиграл 0:2, пропустив оба мяча в первом тайме от Матея Пулкраба. Базелюк вышел на замену на 16 минут и результативными действиями не отметился.
"Зброёвка" делит предпоследнее место, набрав 19 очков.
Протокол игры
Слован Либерец
Зброёвка
(1:0) Пулкраб Матей 26'
(2:0) Пулкраб Матей 41'
Гладки Вацлав • Цоуфал Владимир • Микула Ян • Карафиат Ондржей • Кербр Милан • Брейте Радим • Фолпрехт Зденек 82' (Гавелка Филип (82') • Дорли Оскар 69' (Весли да Силва (69') • Босанчич МилошПоточны Роман 74' (Пиларж Вацлав (74') • Пулкраб Матей
Запасные: Качараба ТарасШевчик Петр • Кнейзлик Карель
Мелихарек Душан • Ondrej Sukup • Павлик Петр • Криштуфек Лукаш • Враштил Лукаш • Крейчи Ладислав III 60' (Томас Пилик (60') • Кратохвил Милош • Rafael Acosta II • Шкода Михал 74' (Базелюк Константин (74') • Лутонский Милан 68' (Югар Мартин (68') • Antonin Rusek
Запасные: Киянскас Тадас • Галоуска Павел • Аширу Мусефиу • Седлак Ян
16 марта. Стадион «У Нисы» (Либерец).
Евро-футбол.Ру: последние новости
Неценко: "Потеря Коутиньо не сказалась на атакующей игре "Ливерпуля" Прогноз на матч Арсенал Тула - Ростов: туляки потеряют первые очки весной с командой Карпина СПАЛ - Ювентус: прогноз на очередную победу чемпиона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение