Базелюк не помог «Зброёвке» уйти от поражения в матче со «Слованом» 

В чемпионате Чехии стартовал 21-й тур. «Зброёвка», в которой с января играет российский форвард Контантин Базелюк, гостила у одного из лидеров — "Слована".
Коллектив из Брно проиграл 0:2, пропустив оба мяча в первом тайме от Матея Пулкраба. Базелюк вышел на замену на 16 минут и результативными действиями не отметился.
"Зброёвка" делит предпоследнее место, набрав 19 очков.
Протокол игры
Слован Либерец
Зброёвка
(1:0) Пулкраб Матей 26'
(2:0) Пулкраб Матей 41'
Гладки Вацлав • Цоуфал Владимир • Микула Ян • Карафиат Ондржей • Кербр Милан • Брейте Радим • Фолпрехт Зденек 82' (Гавелка Филип (82') • Дорли Оскар 69' (Весли да Силва (69') • Босанчич Милош • Поточны Роман 74' (Пиларж Вацлав (74') • Пулкраб Матей
Запасные: Качараба Тарас • Шевчик Петр • Кнейзлик Карель
Мелихарек Душан • Ondrej Sukup • Павлик Петр • Криштуфек Лукаш • Враштил Лукаш • Крейчи Ладислав III 60' (Томас Пилик (60') • Кратохвил Милош • Rafael Acosta II • Шкода Михал 74' (Базелюк Константин (74') • Лутонский Милан 68' (Югар Мартин (68') • Antonin Rusek
Запасные: Киянскас Тадас • Галоуска Павел • Аширу Мусефиу • Седлак Ян
16 марта. Стадион «У Нисы» (Либерец).