Игроки «Осера» подрались между собой и получили красные карточки. Видео

Курьезный случай произошел в матче 30-го тура лиги 2 (второй дивизион Франции. — Прим. «СЭ») между «Кевийи-Руаном» и «Осером». В концовке встречи полузащитник гостей Микаэль Баррето ударил партнера по команде Пьера-Ива Полома. Между игроками завязалась стычка, в которую пришлось вмешаться другими футболистам. В итоге оба участника драки получили красные карточки.

Напомним, что в другом матче 30-го тура лиги 2 «Валансьен» — «Пари» произошла драка между игроками разных команд, в результате чего судья показал четыре красные карточки.

Another day in French football and another incredible scene. This time two Auxerre players fighting with each other on the pitch during the game tonight! And both got sent off obviously. pic.twitter.com/sRCKPWyF5h

— Julien Laurens (@LaurensJulien) 16 марта 2018 г.