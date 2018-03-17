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Лопеш и Йоветич забили в пятом матче кряду и принесли «Монако» очередные три очка
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Лопеш и Йоветич забили в пятом матче кряду и принесли «Монако» очередные три очка 

Евро-футбол.Ру 10 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 30-го тура Лиги 1 «Монако» добыл непростую победу над идущим в зоне вылета «Лиллем».
Монегаскам пришлось отыгрываться после пропущенного уже на 16-й минуте мяча, но это успешно удалось. В пятом матче кряду забили и Рони Лопеш, и Стеван Йоветич, обеспечив результат 2:1.
"Монако" набрал 66 очков и уверено занимает второе место. Его соперник на той же позиции, только с конца таблицы.
Протокол игры
Монако
Лилль
16' Мотиба Лебо (0:1)
(1:1) Рони Лопеш 44'
(2:1) Йоветич Стеван 61'
Субашич Даниэль 90' • Сидибе Джибриль • Глик Камил • Жемерсон де Жесус • Раджи Андреа • Моутинью Жоау 68' • Тилеманс Юри • Рони Лопеш 88' (Н'Дорам Кевин (88') • Кейта Бальде 46' (Йоветич Стеван (46') • Лемар Тома • Фалькао Радамель 76' (Геззаль Рашид (76')
Запасные: Бенальо Диего • Туре Альмами • Жорже Марко • Дьякаби Адама
Меньян Майк • Ие Эдгар • Сумаоро Адама 80' (Малку Кевин (80') • Алонсо Хуниор • Балло Фоде • Мендес Тьяго • Амаду Ибрагим • Тьяго Маия • Бензия Яссин 76' (Араужо Луис (76') • Пепе Николя • Мотиба Лебо 75' (Балули Фарес (75')
Запасные: Понсе Эсекиэль • Сумар Бубакари • Коффи Херве • Дибала Кауадио
16 марта. Стадион «Луи II».
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