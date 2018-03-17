Лопеш и Йоветич забили в пятом матче кряду и принесли «Монако» очередные три очка

В матче 30-го тура Лиги 1 «Монако» добыл непростую победу над идущим в зоне вылета «Лиллем».

Монегаскам пришлось отыгрываться после пропущенного уже на 16-й минуте мяча, но это успешно удалось. В пятом матче кряду забили и Рони Лопеш, и Стеван Йоветич , обеспечив результат 2:1.

"Монако" набрал 66 очков и уверено занимает второе место. Его соперник на той же позиции, только с конца таблицы.

Протокол игры

Монако

Лилль

16' Мотиба Лебо (0:1)

(1:1) Рони Лопеш 44'

(2:1) Йоветич Стеван 61'

Запасные: Бенальо Диего • Туре Альмами • Жорже Марко • Дьякаби Адама

Запасные: Понсе Эсекиэль • Сумар Бубакари • Коффи Херве • Дибала Кауадио

16 марта. Стадион «Луи II».