Вольфсбург — Шальке 04: прогноз на победу гостей

«Шальке 04» продолжает вести борьбу за вторую позицию в турнирной таблице. Для этого им необходимо обыграть сегодня одного из аутсайдеров Бундеслиги «Вольфсбург».

Вольфсбург

"Вольфсбург" в крайнем туре крупно проиграл в гостях «Хоффенхайму». «Деревенщины» не оставили шансов «волкам», обыграв их со счётом 3:0. С другой стороны, за четверть часа до конца матча «Хоффенхайм» вёл с минимальной разницей в счёте, но у «Вольфсбурга» кончились силы. Сегодня подопечные Бруно Лаббадиа находятся на грани попадания в зону стыковых матчей. С высокой вероятностью можно утверждать, что вылет им не грозит, но рисковать в играх с третьей командой второй Бундеслиги, не лучший вариант для «волков».

Шальке 04 Два тура назад «Шальке 04» благодаря единственному голу Марко Пьяца в конце первого тайма одержал победу над «Гертой». Два тура назад «королевские синие» были сильнее «Байера» (2:0). Сохранить свои ворота в неприкосновенности и реализовать хотя бы один момент, такая стратегия приносит успех команде Доменико Тедеско . Она же была успешно применена в крайний игровой день в поединке против «Майнца». Итоговые 1:0 говорят сами за себя. Дортмундская «Боруссия» «на хвосте», поэтому терять очки в матчах с аутсайдерами «королевским синим» не позволительно.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Вольфсбург» — «Шальке 04» пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 17.03.2018 в 20:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Вольфсбург" — «Шальке 04»: +7=6-11. Разница мячей: 33:44.

Статистика личных встреч с небольшим перевесом на стороне «Шальке 04». В рамках первого круга гельзенкирхенцы и бременцы разошлись ничейным результатом.

Интересные факты

— Месяц назад «Шальке 04» благодаря единственному голу Бургшталлера прошёл «Вольфсбург» в четвертьфинале кубка Германии.

— «Шальке 04» продолжает победную серию, насчитывающую четыре матча.

— «Шальке 04» не пропускает уже три тура подряд.

— «Вольфсбург»не одерживал победы на протяжении последних шести туров.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Шальке 04" за счёт грамотной игры в обороне набрал 12 очков из 12 возможных в крайних четырёх турах. У «Вольфсбурга» дела идут плохо. Не помогает и новый главный тренер Бруно Лаббадиа. При нём команда набрала только одно очко в трёх игровых днях и вылетела из кубка Германии. Учитывая, что гельзенкирхенцы неплохо играют в гостях (54% набранных очков), то ставим, П2 — 2,2.

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