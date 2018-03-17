В сети появилось 9-ти минутное геймплейное видео God of War 

А также «живые» фотографии PS4 Pro God of War Bundle и коллекционного издания игры.
В интернет раньше времени было выложено видео прохождения небольшого участка игры God of War. В нём вы увидите обновлённую боевую систему, прокачку оружия и взаимодействие двух главных героев.
Кроме того Rappler опубликовал фотографии лимитированного бандла и коллекционную версию грядущей игры.
Коллекционное издание игры включает в себя:
В качестве цифрового контента пользователям будут доступны: сет брони Death's Vow, щит Exile's Guardian Shield, цифровой комикс и артбук от Dark Horse, а также динамическая тема для PS4.
God of War выйдет эксклюзивно для консоли PS4 20 апреля 2018 года. Эмбарго на публикацию ревью спадёт завтра, 19 марта.