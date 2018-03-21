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Артем Дзюба: «Карпин? Для меня этого человека не существует»
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Артем Дзюба: «Карпин? Для меня этого человека не существует» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: Soccer News
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба в интервью «Матч ТВ» сказал, что был рад забить «Ростову», который возглавляет Валерий Карпин, в матче 23-го тура чемпионата России. Форвард сказал, что тренер во время их совместной работы в «Спартаке» сделал ему много нехорошего.
— Для вас было особой мотивацией забить Карпину?
— Этот человек много сделал нехорошего для меня. Поэтому для меня было принципиально не дать ему выиграть. И хотелось победить вообще. Такого прям не было запредельного. Играл «Арсенал» против «Ростова». Но я рад, что я забил его команде.
— Вы пообщались где-то в подтрибунке?
— Мы не общаемся и не здороваемся, поэтому это исключено. Для меня этого человека не существует. Он очень много вещей сделал, которые не прощаются.
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