Артем Дзюба: «Карпин? Для меня этого человека не существует»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба в интервью «Матч ТВ» сказал, что был рад забить «Ростову», который возглавляет Валерий Карпин, в матче 23-го тура чемпионата России. Форвард сказал, что тренер во время их совместной работы в «Спартаке» сделал ему много нехорошего.

— Для вас было особой мотивацией забить Карпину?

— Этот человек много сделал нехорошего для меня. Поэтому для меня было принципиально не дать ему выиграть. И хотелось победить вообще. Такого прям не было запредельного. Играл «Арсенал» против «Ростова». Но я рад, что я забил его команде.

— Вы пообщались где-то в подтрибунке?

— Мы не общаемся и не здороваемся, поэтому это исключено. Для меня этого человека не существует. Он очень много вещей сделал, которые не прощаются.