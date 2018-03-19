10 болельщиков «Спартака» наказали в Казани за хулиганство и наркотики 

10 болельщиков «Спартака» были задержаны и привлечены к административной ответственности в день матча чемпионата России с «Рубином», который прошёл в Казани 17 марта и завершился победой красно-белых со счётом 2:1.
Фанатов наказали за употребление алкоголя и наркотиков в общественных местах, нахождении в общественных местах в нетрезвом состоянии и мелкое хулиганство, сообщает «Татарстан 24» со ссылкой на начальника УМВД России по Казани Алексея Соколова. Безопасность в день матча обеспечивали 1,5 тыс. сотрудников полиции.