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10 болельщиков «Спартака» наказали в Казани за хулиганство и наркотики
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10 болельщиков «Спартака» наказали в Казани за хулиганство и наркотики 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: Чемпионат.com
10 болельщиков «Спартака» были задержаны и привлечены к административной ответственности в день матча чемпионата России с «Рубином», который прошёл в Казани 17 марта и завершился победой красно-белых со счётом 2:1.
Фанатов наказали за употребление алкоголя и наркотиков в общественных местах, нахождении в общественных местах в нетрезвом состоянии и мелкое хулиганство, сообщает «Татарстан 24» со ссылкой на начальника УМВД России по Казани Алексея Соколова. Безопасность в день матча обеспечивали 1,5 тыс. сотрудников полиции.
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