Последние станут первыми. Хоккеисты «Алтая» вышли в плей-офф первенства ВХЛ

Соперника назначили сами

Регламент соревнований не сулил ничего хорошего. Отчасти мы сами определили себе будущего соперника: 3 и 4 марта в Барнауле прошли заключительные матчи регулярного чемпионата. Мы принимали ростовчан. Именно здесь и сейчас решалось: кто займёт первое место — «Ростов» или «Мордовия». В итоге, как все помнят, «Алтай» дважды уступил — 0:1 и 0:4. Таким образом, гости добрали недостающие очки и возглавили турнирную таблицу.

В 1/4 финала плей-офф встречались первая команда и последняя. Соответственно, «Ростов» и «Алтай». Многие злопыхатели даже не скрывали своего скепсиса — Барнаул вылетит из розыгрыша в первом же туре. Как бы не так! После двух матчей счёт в серии пока что 1:1.

Первые матчи прошли в Ростове-на-Дону. Хозяева льда очень хорошо подготовились, да и болельщики тоже. Даже припасли обидный баннер: «Симон», не бычься. — Это вздор, что дрогнет … пред тобой «Кондор». Причём достали они его только под конец встречи, когда, видимо, посчитали, что всё, победа за ними. Как бы не так! «Алтай» в этот раз «включился» в игру с первого вбрасывания и держал ритм до последнего. За время матча судья неоднократно «помогал» ростовчанам и усаживал гостей на лавку штрафников. Общее время, проведённое ими в «заточении», составило 40 минут! И это удивительно, ведь хозяева при таких поблажках смогли открыть счёт только за 15 секунд до второго перерыва.

«Алтай» этот факт нисколько не смутил. Не выбил из равновесия и тот факт, что во втором периоде наш Илья Сорокин получил травму, и со льда его увозили на носилках. Даже лишившись защитника, барнаульцы за последние 2,5 минуты матча сначала сравняли счёт, а затем выстрадали победу 3:1! Заброшенными шайбами отметились Дмитрий Ковязин, Павел Попов и Владимир Соболев. Местные болельщики были вынуждены понуро свернуть баннер и покинуть трибуны. Их надежды в этот день не сбылись.

Старший тренер «Алтая» Евгений Бакланов после игры признался, что наконец-то его команда смогла достойно выдержать, оставшись в меньшинстве:

— Тяжёлая игра была. Всё ждали ошибку, но, к сожалению, в конце второго периода не разобрались в эпизоде и допустили её сами. В таких играх это даёт толчок сопернику. Но вышли на третий период, выстояли втроём, вчетвером! Молодцы ребята. Хорошо отработали меньшинство. Ну, а потом удачно просто всё сложилось — одну забили, вторую, третью. Ребята молодцы, как надо сыграли, выстояли, почувствовали, что могут.

Пока ничья

Довольно трудным выдался и повторный матч. Изменения в составах были незначительными. Из «Алтая» выбыл Илья Сорокин, тот самый, который получил накануне травму, а место в воротах в этот раз доверили Илье Кривичу. Практически весь первый период он достойно защищал последний рубеж, но на шестнадцатой минуте Антон Попов всё же нашёл лазейку и забросил шайбу.

Несмотря на неимоверное давление, барнаульцы в начале второго периода сравняли счёт. Автором гола стал Кирилл Градусов. Причём за пару секунд до этого он ещё сидел на скамейке штрафников, но стоило ему вновь оказаться на льду, как он перехватил шайбу и отправил её в ворота Егора Оселенца. Такого поворота он точно не ожидал.

В целом этот игровой отрезок можно сравнить с тем, что было в первой встрече: вновь масса удалений наших игроков, два из них вылились в пропущенные шайбы (3:1). Зато третья двадцатиминутка была жаркой. Роман Вяткин за десять минут до конца встречи свёл счёт к минимальному разрыву — 3:2 и уже казалось, что «Алтай» может повторить сенсацию предыдущего дня, но время шло, а навязать свою борьбу барнаульцы всё не могли. В итоге главному тренеру пришлось снимать вратаря и выпускать ещё одного полевого игрока. Увы, эта рокировка не сыграла — «Ростов» победил. Таким образом, счёт в серии стал 1:1.

Евгений Бакланов после этого матча не скрывал досады, но ничего не поделаешь. Лидер на то и лидер:

— Поздравляю хозяев с победой. Хорошая такая, боевая игра получилась. Мы опять же наступаем на одни и те же грабли — у нас слишком много удалений. Вчера мы смогли выстоять, однако с «Ростовом» две игры подряд это сложно сделать. Во всём остальном у меня претензий нет — ребята играли, старались, — прокомментировал он.

Зато его оппонент — главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев в целом был доволен увиденным:

— Хорошие, боевые игры получились. Держат в напряжении всё время. Я надеюсь, что мы свой лимит грубейших ошибок исчерпали за эти две игры. Диву даёшься порой, какие решения принимают некоторые наши игроки в ответственный момент. Надеюсь опять же, что на этом всё закончится и будем спокойно играть дальше, — сказал тренер ростовчан.

А закончится всё или нет, мы узнаем уже в самое ближайшее время. 14 и 15 марта в Барнауле состоятся две игры «Алтай» — «Ростов». Напомним, на следующий этап выйдет команда, набравшая три победы. В том случае, если после этих встреч счёт в серии будет по-прежнему равный, то будет назначена дополнительная, пятая игра. Время начала ближайших поединков — 19.00.