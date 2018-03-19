Весна покажет футбол. «Олимпиец» ждёт продолжение борьбы в ФНЛ

Команда под управлением Николая Писарева пополнилась девятью игроками, и ровно столько же футболистов проследовали в обратном направлении.

Помогут ли эти перестановки нижегородскому клубу, увидим очень скоро. А пока познакомимся с новобранцами «бело-синих» и прикинем шансы «Олимпийца» на весеннюю стадию ФНЛ. Её нижегородская команда начала в середине турнирной таблицы.

Нет денег — подписывай безденежных

О том, что «Олимпийцу» нужно усиление, в «АиФ-НН» ещё в ноябре рассуждал эксперт, экс-тренер нижегородской «Волги» Владимир Зиновьев

По его мнению, если команда хочет претендовать на нечто большее, чем борьба за выживание, необходимо приобрести четверых или пятерых новых игроков.

Непосвящённым большинство фамилий не говорит ни о чём. Но всё-таки в этом списке есть два имени, на которых глаз останавливается.

30-летний защитник Виталий Федорив — футболист, прошедший суровую школу киевского «Динамо» и поигравший с «бело-голубыми» в Лиге чемпионов. Конечно, Федорив давно не ходит в подающих надежды, но опыт этого игрока, когда-то выступавшего в России за пермский «Амкар», пригодится «Олимпийцу», где бывалых футболистов — раз-два и обчёлся.

«На сборах Виталий действовал очень надёжно, вселяя спокойствие и уверенность в молодых партнёров по команде», — считает спортивный директор «Олимпийца» Александр Липко

Заслуживает внимания и Игорь Безденежных. В 2015 году полузащитник, всю карьеру проведший в «Уфе», стал серебряным призёром молодёжного чемпионата Европы вместе со сборной России. Скорее всего, несколько лет занимавший пост спортивного директора молодёжных сборных Николай Писарев заприметил этого парня именно тогда. Заиграть в премьер-лиге за родную «Уфу» у Безденежных не получилось, и башкирской скамейке запасных Игорь предпочёл игровую практику в Нижнем Новгороде, куда отправился в аренду.

«Безденежных может сыграть в полузащите сразу на нескольких позициях: и в опорной зоне, и ближе к линии атаки, — рассказывает о потенциале новобранца Александр Липко. — Кроме того, он умеет отдать острую передачу. Игорю 21 год, он прекрасно понимает, что в таком возрасте необходимо играть. Аренду в «Олимпиец» Безденежных воспринял как подходящий вариант для получения практики на хорошем уровне».

И важно, что на все свои приобретения «Олимпиец» не потратил ни копейки! Как и в летний период дозаявок, нижегородцы или арендовали игроков, или подписывали исключительно свободных агентов.

Апрель согреет новым стадионом

И всё же на фоне селекционной работы многих клубов ФНЛ приобретения «Олимпийца» смотрятся очень скромно. Взять хотя бы переход в «Балтику» самого Дмитрия Торбинского — бронзового призёра чемпионата Европы 2008, автора исторического гола в ворота Нидерландов, который потом праздновала вся Россия.

Вряд ли весной «Олимпиец» сможет штурмовать верхнюю половину турнирной таблицы. Нижегородцам придётся сконцентрироваться на том, чтобы обезопасить себя от вылета. Сейчас «бело-синих» от опасной зоны отделяет 6 очков. Это немного: пара неудачных матчей — и Писареву снова придётся вытаскивать свою команду за волосы из болота.

Стартовая весенняя игра нижегородцев с «Тюменью» завершилась скучной ничьей 0:0. Играть в футбол при -7 у обеих команд желания было немного.

В середине марта нижегородцев ждёт серьёзная проверка лидером ФНЛ «Оренбургом»; «Тамбовым», руководит которым скандально покинувший Нижний Новгород Андрей Талалаев , и столичным «Спартаком-2». Разжиться очками будет непросто, но и терять их никак нельзя.

А в ожидании настоящей весны болельщиков «Олимпийца», как и сам клуб, должен греть тот факт, что в апреле команда из Дзержинска переедет на новенькую арену «Нижний Новгород». Именно «олимпийцы» будут тестировать стадион, который в июне примет чемпионат мира. А тест будет проходить в рамках турнира ФНЛ.

И, кстати, в апреле нижегородцев ждёт серия матчей с прямыми конкурентами за место под солнцем в ФНЛ: «Зенитом-2», «Ротором» и «Лучом-Энергией». Отличная возможность решить все свои проблемы.