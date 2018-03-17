Марша болельщиков «Спартака» в Казани не будет 

Информация о готовящемся марше болельщиков по центру Казани перед матчем 23-го тура премьер-лиги против «Рубина» оказалась ложной. Накануне новость, анонсирующую проход, опубликовал портал "Татар-информ". Корреспонденту «СЭ» также сообщали, что красно-белые намерены пройти колонной по улице Баумана. Однако сегодня сайт спартаковский болельщиков fanat1k.ru выпустил заявление: «Уважаемые болельщики! В сети появилась информация о готовящемся проходе в Казани. Все лидеры фанатских групп не имеют отношения к проходу. Мы призываем не поддаваться на провокации! Увидимся на стадионе».
Отметим, что несколько лет назад подобные акции красно-белых фанатов проходили регулярно, но в последнее время стали редкостью. Так, по Казани поклонники красно-белых не гуляли подобным образом с апреля 2014 года. Тогда власти города были крайне возмущены последствиями прохода — вся улица по ходу шествия колонны была заклеена стикерами с фанатской символикой. С тех полиция пресекает любые попытки московских фанатов собираться большими группами. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Трансляция матча «Рубин» — "Спартак" начнется в 19.00