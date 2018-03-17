Первый полноценный сбор хоккеисты «Ижстали» проведут в июле

Ижевск. Удмуртия. Первый полноценный сбор хоккеисты «Ижстали» проведут в июле. Об этом на пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 16 марта, рассказал главный команды Сергей Душкин

Отмена традиционного весеннего сбора связана с финансовыми трудностями.

«В связи с тем, что у нас есть финансовые трудности, было принято решение, что мы не будем проводить весенний сбор. Нет финансовой базы. Ребятам были даны задания, которые они должны выполнить. Но работа по формированию команды не прекращалась. Я веду переговоры с хоккеистами и агентами», — рассказал журналистам Сергей Душкин.

По его словам, хоккеистов, которых клуб будет просматривать в межсезонье, соберут раньше, чтобы помять кого оставлять в команде.

«А основную команду мы примерно 9 июля будем на основной сбор собирать», — сказал Душкин.