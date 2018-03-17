Ещё
Колосков посоветовал Черчесову еще раз присмотреться к футболисту «Арсенала» Дзюбе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колосков посоветовал Черчесову еще раз присмотреться к футболисту «Арсенала» Дзюбе 

ТАСС 12 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит еще раз присмотреться к нападающему тульского футбольного клуба «Арсенал» Артему Дзюбе. Такое мнение ТАСС высказал бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.
Дзюба с приходом на пост главного тренера "Зенита" Роберто Манчини перед началом сезона перестал регулярно попадать в основной состав команды — форвард принял участие в 24 матчах при итальянце в разных соревнованиях (10 — с первых минут) и забил два гола. В конце января объявлено, что до конца сезона нападающий будет выступать на правах аренды за тульский «Арсенал». В составе нового клуба форвард забил три мяча в трех играх чемпионата России. Последний раз Дзюба вызывался в сборную России в мае прошлого года.
В четверг основной форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кокорин получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига», который завершился вничью — 1:1, а петербургский клуб выбыл из турнира, поскольку проиграл первый матч — 1:2. На следующий день пресс-служба «Зенита» сообщила, что у нападающего диагностирован разрыв крестообразных связок колена, из-за которого он рискует пропустить чемпионат мира в России.
"В период, когда мы потеряли Кокорина, понятно, что нужно что-то делать. Но у Черчесова есть глаза и опыт, он прекрасно понимает, кто ему нужен. Сегодня он забил прекрасные голы в стиле центрфорварда в матче чемпионата России [с тульским «Арсеналом», 2:2]. Хороший игрок, можно только пожелать Станиславу Саламовичу, чтобы он еще раз присмотрелся к этому футболисту", — считает Колосков.
С 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу.
ТАСС: последние новости
Участники камчатской гонки на собачьих упряжках приняли участие в выборах президента В Нарьян-Маре прошли спортивные состязания оленеводов ФИФА продолжит работать над реформой клубного чемпионата мира
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение