Колосков посоветовал Черчесову еще раз присмотреться к футболисту «Арсенала» Дзюбе

Дзюба с приходом на пост главного тренера "Зенита" Роберто Манчини перед началом сезона перестал регулярно попадать в основной состав команды — форвард принял участие в 24 матчах при итальянце в разных соревнованиях (10 — с первых минут) и забил два гола. В конце января объявлено, что до конца сезона нападающий будет выступать на правах аренды за тульский «Арсенал». В составе нового клуба форвард забил три мяча в трех играх чемпионата России. Последний раз Дзюба вызывался в сборную России в мае прошлого года.

В четверг основной форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кокорин получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига», который завершился вничью — 1:1, а петербургский клуб выбыл из турнира, поскольку проиграл первый матч — 1:2. На следующий день пресс-служба «Зенита» сообщила, что у нападающего диагностирован разрыв крестообразных связок колена, из-за которого он рискует пропустить чемпионат мира в России.

"В период, когда мы потеряли Кокорина, понятно, что нужно что-то делать. Но у Черчесова есть глаза и опыт, он прекрасно понимает, кто ему нужен. Сегодня он забил прекрасные голы в стиле центрфорварда в матче чемпионата России [с тульским «Арсеналом», 2:2]. Хороший игрок, можно только пожелать Станиславу Саламовичу, чтобы он еще раз присмотрелся к этому футболисту", — считает Колосков.

С 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу.