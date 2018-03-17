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Первый шаг из московского «Локомотива» в лондонский
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Первый шаг из московского «Локомотива» в лондонский 

Вести.Ru 11 часов назад
В Москве на «РЖД-Арене» юные футболисты разыграли путевку в финал XIV Всероссийских соревнований по футболу среди детей-сирот. В двух возрастных группах играли 120 юношей и девушек из 9 социальных учреждений. Победителями, которые поедут на финал в апреле этого года в Сочи, стали команда «Непоседы» из Балашихи и «Преображение» из Егорьевска.
Как всегда, матчи прошли в упорной борьбе. В младшей возрастной группе чемпион определялся по разнице забитых и пропущенных мячей. Сразу 3 команды набрали одинаковое количество очков, но лучшая разница оказалась у егорьевского «Преображения». Лишь на 1 мяч больше пропустила младшая команда из Балашихи. У старших «Непоседы» прошли весь турнирный путь очень уверенно. За 5 матчей, проведенных на турнире, они не пропустили ни одного мяча, забив при этом 29 голов. В финале «Непоседы» сошлись с командой «Спарта» и сумели дожать своих сверстников лишь в концовке матча, забив 2 гола.
Турнир прошел в рамках проекта «Будущее зависит от тебя». С его помощью предполагается федеральная помощь детям-сиротам, направленная на их физическое развитие, социализацию и семейное устройство.
Соревнования #БудущееЗависитОтТебя проводятся компанией «МегаФон» каждый год с 2005 года при поддержке Министерства спорта, Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Российского футбольного союза, портала Вести.Ru и других СМИ.
Генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков поздравил участников: «Вы долго готовились к этому событию и сегодня показали, на что способны по-настоящему. Теперь вас ждет встреча с лучшими игроками со всей страны в Сочи и борьба за главный приз — поездку в Лондон в гости к футбольному клубу „Арсенал“. Желаю вам, чтобы эта победа стала первым шагом на пути к новым горизонтам не только в спорте, но и в жизни. Ваше будущее начинается сегодня и зависит только от вас!».
За прошедшие годы 39 000 юных футболистов, собранные в пять тысяч команд из 140 городов России, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии, Латвии, Китая и Республики Беларусь, сражались за право стать победителем соревнований.
Турнир «Будущее зависит от тебя» прошел перед матчем 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» — «Атлетико» Мадрид.
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