Федерико Расич: Нам удалось взять важное очко

— Эта игра получилась тяжелой для команды и для Вас? — Действительно непростой матч, потому что нам дважды пришлось отыгрываться. Хорошо, что удалось взять важное очко.

— Что скажете о поддержке болельщиков? — Они сегодня были очень хороши! Их поддержка важна для нас каждую игру.

— На последних минутах Вы продемонстрировали отличный дриблинг… — Нам требовалось контролировать мяч и попытаться забить. Но главное, что мы не дали сопернику вырвать победу, это было основной задачей. Хорошо, что взяли очко.

— Как Божович напутствовал перед выходом на поле? — Сказал, что надо держать мяч и прессинговать защитников.

— Как вам играется в паре с Дзюбой? — Мы с ним футболисты, играющие в одной манере. Кому-то из нас надо отходить чуть назад, создавая условия для второго. Мне нравится схема с двумя форвардами нравится.