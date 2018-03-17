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Федерико Расич: Нам удалось взять важное очко
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Федерико Расич: Нам удалось взять важное очко 

Советский спорт 11 часов назад
— Эта игра получилась тяжелой для команды и для Вас? — Действительно непростой матч, потому что нам дважды пришлось отыгрываться. Хорошо, что удалось взять важное очко.
— Что скажете о поддержке болельщиков? — Они сегодня были очень хороши! Их поддержка важна для нас каждую игру.
— На последних минутах Вы продемонстрировали отличный дриблинг… — Нам требовалось контролировать мяч и попытаться забить. Но главное, что мы не дали сопернику вырвать победу, это было основной задачей. Хорошо, что взяли очко.
— Как Божович напутствовал перед выходом на поле? — Сказал, что надо держать мяч и прессинговать защитников.
— Как вам играется в паре с Дзюбой? — Мы с ним футболисты, играющие в одной манере. Кому-то из нас надо отходить чуть назад, создавая условия для второго. Мне нравится схема с двумя форвардами нравится.
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