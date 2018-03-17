ЧМ-2018: «Ростов-Арену» ввели в эксплуатацию 

Стадион «Ростов-Арена», который примет чемпионат мира по футболу летом этого года, введен в эксплуатацию, сообщается на сайте министерства спорта России.
«16 марта в Ростове-на-Дону (Ростовская область) на стадионе, который через три месяца примет матчи чемпионата мира по футболу ФИФА, завершилась итоговая проверка Ростехнадзора, по результатам которой спортивный объект введен в эксплуатацию», — говорится в сообщении.
По словам министра спорта Павла Колобкова, это «уютная» арена, удобно расположена. Стадион рассчитан на 45 тысяч зрителей.
«Уверен, стадион и благоустроенная территория вокруг него станут любимым местом посещения ростовчан», — отметил Колобков.
В начале марта «Ростов-Арену» посетила совместная делегация представителей Международной федерации футбола (FIFA) и оргкомитета «Россия-2018», которая выразила полную удовлетворенность объектом, сказали в Минспорте. 15 апреля «Ростов» и «СКА-Хабаровск» протестируют арену.
Во время мундиаля на арене «Ростов» сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Республики Корея и Мексики, Исландии и Хорватии, а также пройдет один матч 1/8 финала.
По словам первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонида Ставицкого, все стадионы ЧМ-2018 будут сданы в течение трех недель. «Все работы, связанные с завершением и вводом в эксплуатацию стадионов, идут в плановом режиме. Все стадионы находятся в приблизительно одинаковой степени готовности — с интервалом одна-две-три недели. Задач, которые выходили бы за рамки нашего понимания, уже не существуют. Поэтому в интервале неделя, две, три будут сданы все стадионы», — приводит ТАСС слова Ставицкого.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM