ЧМ-2018: «Ростов-Арену» ввели в эксплуатацию

Стадион «Ростов-Арена», который примет чемпионат мира по футболу летом этого года, введен в эксплуатацию, сообщается на сайте министерства спорта России.

«16 марта в Ростове-на-Дону (Ростовская область) на стадионе, который через три месяца примет матчи чемпионата мира по футболу ФИФА, завершилась итоговая проверка Ростехнадзора , по результатам которой спортивный объект введен в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

По словам министра спорта Павла Колобкова, это «уютная» арена, удобно расположена. Стадион рассчитан на 45 тысяч зрителей.

«Уверен, стадион и благоустроенная территория вокруг него станут любимым местом посещения ростовчан», — отметил Колобков.

В начале марта «Ростов-Арену» посетила совместная делегация представителей Международной федерации футбола (FIFA) и оргкомитета «Россия-2018», которая выразила полную удовлетворенность объектом, сказали в Минспорте . 15 апреля «Ростов» и «СКА-Хабаровск» протестируют арену.

Во время мундиаля на арене «Ростов» сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Республики Корея и Мексики, Исландии и Хорватии, а также пройдет один матч 1/8 финала.

По словам первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонида Ставицкого, все стадионы ЧМ-2018 будут сданы в течение трех недель. «Все работы, связанные с завершением и вводом в эксплуатацию стадионов, идут в плановом режиме. Все стадионы находятся в приблизительно одинаковой степени готовности — с интервалом одна-две-три недели. Задач, которые выходили бы за рамки нашего понимания, уже не существуют. Поэтому в интервале неделя, две, три будут сданы все стадионы», — приводит ТАСС слова Ставицкого.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов.

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