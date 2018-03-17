В день выборов в Реутове можно будет измерить давление и получить консультацию врача

На всех избирательных участках подмосковного Реутова в день голосования, 18 марта, можно будет измерить артериальное и глазное давление, а также получить консультацию врача, сообщил в субботу глава города Станислав Каторов

«Администрация города пошла навстречу пожеланиям жителей и организовала дежурство медработников на всех 19 точках голосования. Все желающие смогут получить консультацию врачей, а также проконтролировать артериальное и глазное давление», — сказал Каторов.

Кроме того, по его словам, на сценических площадках города пройдут концерты солистов и творческих коллективов, рядом развернутся ярмарки выходного дня, состоятся спортивные соревнования и «Веселые старты» для детей.

Также горожане смогут отведать солдатской каши и чая из настоящей полевой кухни и приобрести по ценам производителей мясную и молочную продукцию, выпечку, товары народного потребления, текстиль, сувениры, книги и канцтовары.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.