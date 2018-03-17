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В день выборов в Реутове можно будет измерить давление и получить консультацию врача
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В день выборов в Реутове можно будет измерить давление и получить консультацию врача 

РИАМО 11 часов назад
Фото: РИАМО
На всех избирательных участках подмосковного Реутова в день голосования, 18 марта, можно будет измерить артериальное и глазное давление, а также получить консультацию врача, сообщил в субботу глава города Станислав Каторов.
«Администрация города пошла навстречу пожеланиям жителей и организовала дежурство медработников на всех 19 точках голосования. Все желающие смогут получить консультацию врачей, а также проконтролировать артериальное и глазное давление», — сказал Каторов.
Кроме того, по его словам, на сценических площадках города пройдут концерты солистов и творческих коллективов, рядом развернутся ярмарки выходного дня, состоятся спортивные соревнования и «Веселые старты» для детей.
Также горожане смогут отведать солдатской каши и чая из настоящей полевой кухни и приобрести по ценам производителей мясную и молочную продукцию, выпечку, товары народного потребления, текстиль, сувениры, книги и канцтовары.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
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