Соловейчик: сборная России по дзюдо имеет большую скамейку титулованных спортсменов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. / ТАСС /. Команда России по дзюдо располагает большой скамейкой титулованных спортсменов и находится в состоянии, когда каждый из дзюдоистов может бороться за медаль самого высокого достоинства. Об этом заявил в субботу журналистам президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик после финальных соревнований первого дня турнира «Большой шлем» в Екатеринбурге.

По итогам первого дня соревнований сборная России завоевала шесть наград — одну золотую, две серебряные и три бронзовые. Победу одержала Наталья Кузютина в весовой категории до 52 кг.

"У нас сейчас очень большая скамейка даже не запасных, а участников больших международных соревнований, поэтому я думаю, что это [отсутствие некоторых титулованных спортсменов] не повлияло, это просто стратегия тренеров, кто на каких соревнованиях участвует. Мы видели здесь трех чемпионов Олимпийских игр, минимум трех чемпионов мира, мы видели наших ребят и девушек в финале, у нас и золото есть, и серебро, и бронза. Я думаю, что у нас сейчас сборная в таком состоянии, что каждый из участников соревнований борется за медаль самого высокого достоинства", — сказал Соловейчик.

Он добавил, что Екатеринбург — это хорошее место для проведения соревнований такого уровня. «В этом году летом мы собираемся провести здесь командный чемпионат Европы. Команда тренированная, болельщики разогретые, Екатеринбург — это именно то место, где надо проводить такие соревнования», — считает президент Европейского союза дзюдо.

"Большой шлем" проходит в Екатеринбурге 17-18 марта. На турнире 320 спортсменов из 34 стран разыгрывают 14 комплектов наград. Сборную России представляют 56 спортсменов.