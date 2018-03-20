Салах и Месси сравнение футболистов

Если очень хочется его с кем-то сравнить, есть более подходящий вариант.

Мохамед Салах на днях разнёс «Уотфорд». Забил четыре гола, причём в двух из них заставил защиту гостей выглядеть смешно. И тут же вызвал волну сравнений с Месси. В смысле, сравнения были и раньше, но после покера их стало так много, что теперь на них реагирует и сам Салах, и заодно Юрген Клопп . Клопп полагает, что Мохамеду сравнение неприятно. Футболист говорит, что всё наоборот. Он гордится, но подчёркивает, что речь может идти только о количестве голов. Салах абсолютно прав. Речь точно не может идти о чём-то другом.

Почему его вообще сравнивают с Месси?

Возможно, триггером стал первый гол в ворота «Уотфорда». Тот, в котором Мигель Бритос почувствовал себя немного Жеромом Боатенгом , но явно не обрадовался этому факту. Голы действительно похожи (видео): и в том, как защитник оказывается на спине, забавно размахивая руками, и в манере дриблинга. Форвард делает ложное движение, показывая, что подработает мяч под левую ногу (ведущую), а потом убирает его под правую и правой наносит удар. Действительно похоже.

Наверное, можно найти и другие причины. Они оба левши, техничные, невысокие, много времени проводят на правом фланге. В эпоху клипового мышления этого достаточно, чтобы из-за одного-двух голов поднялся хайп: они ведь похожи! Тем более что третий гол Салаха «Уотфорду» (видео) тоже кое-кого напомнил целеустремлённой лаконичностью дриблинга: египтянин повторил фокус с перекладыванием мяча под правую ногу, а потом вернул под левую и пробил. «Уотфорд» в восторге. Ну, теперь точно Салах как Месси. Но вообще-то нет. Сейчас убедитесь.

Как играет Салах

Начнём с очевидного. Салах — финишёр. Этим, разумеется, не исчерпывается его вклад в игру «Ливерпуля», но всё-таки работа Мохамеда у Клоппа — не начинать атаки, а заканчивать. Притом что «Ливерпуль» очень прилично владеет мячом (57% времени, четвёртый показатель в АПЛ с большим отрывом от пятого), в игру с мячом Салах включён мало. Он делает в среднем 27 пасов за игру. Это мало не абстрактно, а по меркам команды: даже не в топ-15 игроков красных по этому показателю.

Одна из причин в том, что Мохамед изначально располагается высоко. Он адресат. И когда получает мяч, но не может ударить сразу, протащить мяч в штрафную или сделать последний пас, он возвращает мяч назад. Это происходит примерно в половине случаев: 52% пасов — назад. Пусть номинально он не играет центрфорварда, по средней позиции на поле Мохамед выше всей остальной команды. В том числе выше Роберто Фирмино , номинального центрфорварда.

Начиная атаку на бровке (иногда на полуфланге), Салах ждёт момента для рывка. Либо коридор, либо ситуацию один в один с зоной за спиной защитника. В таком случае он режет угол и врывается в штрафную, проводя оставшуюся часть атаки в качестве форварда. Если коридора нет, а защитника страхуют, когда Салах получает мяч, он возвращает его назад или делает обостряющую передачу в штрафную.

Это отражается и на тепловой карте. Возьмём для примера картинку с последнего матча — как раз с «Уотфордом». Карта Мохамеда — слева. Синие пятна вдоль бровки, уплотнение цвета на полуфланге и яркое пятно в штрафной. Эти цвета говорят о функциях, которые выполняет футболист, а также о приоритетах в выполнении этих функций. Сравните эту карту с результатом матча. Четыре гола из штрафной и голевой пас с правого фланга. Салах может поддержать атаку из глубины, может отдать обостряющий пас, и часто это делает. Но главное, что он — финишёр, чьё место в завершающей фазе атаки — в чужой штрафной.

Окончательно в этом убеждает карта голов. Только три из них — не из штрафной площади.

Кстати, в недавнем матче Жозе Моуринью показал, как можно нейтрализовать египтянина. В матче на «Олд Траффорд» он приставил к нему Эшли Янга. Это сработало.

Как играет Месси

Теперь переходим к Месси. Ещё в прошлом сезоне Лео номинально играл на правом фланге атаки в 4-3-3. Только номинально, потому что он двигался по всему полю. Но сейчас ушло и это «номинально». Вальверде перешёл на базовую расстановку 4-4-2, в которой Месси играет оттянутого форварда. На тепловой карте это выглядит примерно как в последнем матче с «Атлетиком».

Бросается в глаза большое зелёное пятно в «зоне-14» (перед штрафной) — самом опасном участке поля, откуда чаще всего идёт последний пас. И пятно поменьше за центральным кругом — зона, откуда идёт первый пас. Так играет не завершитель атак, просто аномально высокое количество голов Месси заставляет об этом забыть.

Аргентинец — один из ключевых элементов пасовой игры «Барселоны». С 52 пасами в среднем за матч он на восьмом месте в «Барсе», а после ухода Маскерано по ходу сезона — на седьмом. При такой вовлечённости в игру в пас Лео в основном играет на обострение. 63% его передач направлены вперёд.

Зона наибольшей активности интересно коррелирует с забитыми голами. У Месси девять голов из-за пределов штрафной (напомним, у Салаха — три). Это ещё одно напоминание о том, как часто Лео поддерживает атаку вторым темпом, после того как сам её начал. Но если большая часть голов всё-таки забита из штрафной площади, то основная часть работы Лео проходит вне штрафной.

12 голевых передач — отличный показатель для любого плеймейкера, но у Лионеля могло быть и больше. По количеству пасов под удар (2,7 в среднем за игру) аргентинец в десятке лучших в европейских топ-лигах. По ассистам он третий. По xA (ожидаемым голевым передачам) — лучший в Европе (больше 13 xA). С вовлечённостью в игру с мячом на уровне центрального полузащитника, с продвижением мяча на дриблинге на уровне самого себя (таких в футболе почти нет) и с расположением на поле в «зоне-14» Месси — точно не финишёр. Не только финишер.

Он ещё и идеальный плеймейкер, и зоны, в которых Месси активнее всего, только убеждают в этом. Но он сбивает всех с толку голами, потому что их слишком много и они заслоняют остальное. Голов так много, что появляется искушение назвать его только бомбардиром. А дальше уже и Салаха с ним начинают сравнивать… по голам.

Кстати, в «класико» мы ещё раз убедились, что лучше не пытаться остановить Месси персональной опекой. Зидан попробовал: приставил к нему Матео Ковачича . Стало только хуже.

Так с кем сравнивать Салаха?

Желание сравнивать футбольных звёзд — разновидность вируса «X это новый Z», которую может подхватить кто угодно. Нет ничего удивительного, что Салаху начали искать ярлык, как только он стал европейской звездой. Вот только странно, что выбрали именно Месси.

Если уж сравнивать обязательно, есть и другая кандидатура. Футболист, который привык играть на фланге, но в начале атаки идёт в штрафную. Который номинально не играет центрфорварда, но расположен выше всей команды на поле. Так высоко, что почти 60% всех пасов отдаёт назад. Который мало участвует в игре с мячом и по количеству пасов за матч не входит и в 15 лучших в своей команде. Который чаще полагается на скорость рывка и поиск зоны, чем на дриблинг, хотя хорош и в дриблинге. Который тоже начинал как вингер, а потом тоже превратился в классического финишёра, на какой бы позиции ни играл.