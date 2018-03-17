«Зенит-2» пропустила дома 4 мяча от «Авангарда», «Балтика» сильнее «Ротора»

Аутсайдеры ФНЛ не смогли выбраться из опасной зоны после матчей 28-го тура.

"Зенит-2" был дома разгромлен «Авангардом», пропустив 4 безответных гола. «Ротор-Волгоград» в Калининграде пропустил в середине второго тайма и не отыгрался — 0:1.

"Балтика" настигла «Тамбов» на четвертом месте, волгоградцы 18-е, «Зенит-2» на предпоследней строчке.

Протокол игры

Зенит-2 Авангард Курск

17 марта.

Протокол игры

Балтика

Ротор-Волгоград

(1:0) Касьян Александр 65'

17 марта.