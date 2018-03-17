Ещё
«Зенит-2» пропустила дома 4 мяча от «Авангарда», «Балтика» сильнее «Ротора»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит-2» пропустила дома 4 мяча от «Авангарда», «Балтика» сильнее «Ротора» 

Евро-футбол.Ру 10 часов назад
Аутсайдеры ФНЛ не смогли выбраться из опасной зоны после матчей 28-го тура.
"Зенит-2" был дома разгромлен «Авангардом», пропустив 4 безответных гола. «Ротор-Волгоград» в Калининграде пропустил в середине второго тайма и не отыгрался — 0:1.
"Балтика" настигла «Тамбов» на четвертом месте, волгоградцы 18-е, «Зенит-2» на предпоследней строчке.
Протокол игры
Зенит-2  Авангард Курск
33' Гоцук Кирилл (0:1)
54' Альшин Ильнур (0:2)
76' Митасов Артём (0:3)
81' Минаев Роман (0:4)
Кержаков МихаилБугриёв Сергей • Пенчиков Даниил • Зинков Вячеслав • Зуев ИльяПлетнёв ДмитрийКириллов Дмитрий 86' (Vladislav Soloveychiks (86') • Сиротов Владислав 46' (Еловских Александр (46') • Лесовой ДаниилПрудников Николай 56' (Панюков Андрей (56') • Запрягаев Василий
Запасные: Рукас ТомасКруговой ДанилКизеев МихаилМусаев ЛеонКаккоев Никита
Чагров НикитаНикитин ДенисДашаев АсланБагаев Михаил • Гоцук Кирилл • Синяев ДенисГурфов Азамат 56' (Нетфуллин Равиль (56') • Коробов Дмитрий 69' (Минаев Роман (69') • Тлупов Ислам 82' (Акбашев Роман (82') • Альшин Ильнур • Федчук Артём
Запасные: Козырев СтаниславШогенов Марат • Митасов Артём • Бобрышов Илья
17 марта.
Протокол игры
Балтика
Ротор-Волгоград
(1:0) Касьян Александр 65'
Помазан Евгений • Торбинский ДмитрийЛогашов АрсенийПочивалин Валерий 46' (Себаи Сенин (46') • Каленкович ВиталийШахов ВиталийТишкин МаксимШешуков АлександрГригорьев МаксимСвежов Виктор • Касьян Александр 86' (Кобялко Антон (86')
Запасные: Голышев Павел • Яго Сильва • Джалилов АлишерКрючков ВладиславЛантратов ИльяШевчук Денис
Заболотный НиколайПискунов АнтонАбазов РусланИонов ИльяРоманенко Владимир АлександровичРебко АлексейДрузин Алексей 82' (Косицин Сергей (82') • Сысуев Владислав 66' (Николаев Олег (66') • Султонов МухаммадКоротаев Александр 68' (Крутов Игорь (68') • Аппаев Хызыр 61' (Вотинов Максим (61')
Запасные: Поляков ВалерийГорбанец АндрейСтоляренко Александр
17 марта.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Глушаков: "Чемпионская гонка ещё не завершена" Хохлов: "На тренировках при -15 больше думаешь, как бы игроки не получили травму или не простыли" "Вердер", "Айнтрахт" и "Герта" победили в результативных матчах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение