«Зенит-2» пропустила дома 4 мяча от «Авангарда», «Балтика» сильнее «Ротора» 

Аутсайдеры ФНЛ не смогли выбраться из опасной зоны после матчей 28-го тура.
"Зенит-2" был дома разгромлен «Авангардом», пропустив 4 безответных гола. «Ротор-Волгоград» в Калининграде пропустил в середине второго тайма и не отыгрался — 0:1.
"Балтика" настигла «Тамбов» на четвертом месте, волгоградцы 18-е, «Зенит-2» на предпоследней строчке.
Протокол игры
Зенит-2 Авангард Курск
33' Гоцук Кирилл (0:1)
54' Альшин Ильнур (0:2)
76' Митасов Артём (0:3)
81' Минаев Роман (0:4)
Кержаков Михаил • Бугриёв Сергей • Пенчиков Даниил • Зинков Вячеслав • Зуев Илья • Плетнёв Дмитрий • Кириллов Дмитрий 86' (Vladislav Soloveychiks (86') • Сиротов Владислав 46' (Еловских Александр (46') • Лесовой Даниил • Прудников Николай 56' (Панюков Андрей (56') • Запрягаев Василий
Запасные: Рукас Томас • Круговой Данил • Кизеев Михаил • Мусаев Леон • Каккоев Никита
Чагров Никита • Никитин Денис • Дашаев Аслан • Багаев Михаил • Гоцук Кирилл • Синяев Денис • Гурфов Азамат 56' (Нетфуллин Равиль (56') • Коробов Дмитрий 69' (Минаев Роман (69') • Тлупов Ислам 82' (Акбашев Роман (82') • Альшин Ильнур • Федчук Артём
Запасные: Козырев Станислав • Шогенов Марат • Митасов Артём • Бобрышов Илья
17 марта.
Протокол игры
Балтика
Ротор-Волгоград
(1:0) Касьян Александр 65'
Помазан Евгений • Торбинский Дмитрий • Логашов Арсений • Почивалин Валерий 46' (Себаи Сенин (46') • Каленкович Виталий • Шахов Виталий • Тишкин Максим • Шешуков Александр • Григорьев Максим • Свежов Виктор • Касьян Александр 86' (Кобялко Антон (86')
Запасные: Голышев Павел • Яго Сильва • Джалилов Алишер • Крючков Владислав • Лантратов Илья • Шевчук Денис
Заболотный Николай • Пискунов Антон • Абазов Руслан • Ионов Илья • Романенко Владимир Александрович • Ребко Алексей • Друзин Алексей 82' (Косицин Сергей (82') • Сысуев Владислав 66' (Николаев Олег (66') • Султонов Мухаммад • Коротаев Александр 68' (Крутов Игорь (68') • Аппаев Хызыр 61' (Вотинов Максим (61')
Запасные: Поляков Валерий • Горбанец Андрей • Столяренко Александр
17 марта.