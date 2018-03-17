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Чешский биатлонист испугался ехать в Россию из-за возможной подмены допинг-проб
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Чешский биатлонист испугался ехать в Россию из-за возможной подмены допинг-проб 

Газета.Ru 9 часов назад
Чешский биатлонист Михал Крчмар поддержал решение своей сборной бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Слова спортсмена приводит Sport iDNES.
"Я боюсь ехать в Россию, потому что там нет антидопингового агентства, которое бы соответствовало Кодексу WADA. Не уверен, что мои допинг-пробы будут в безопасности. Никто не знает, что могут сделать с ними.
Если русские пишут нам письма с угрозами, то и допинг-пробы смогут подменить. Так же, как они меняли свои грязные пробы на чистые, они поменяют наши чистые на грязные", — заявил биатлонист.
Ранее в ФИФА дали официальный комментарий по поводу бойкота чемпионата мира — 2018.
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