Дмитрий Селюк: «Может быть, „Спартак“ выиграл Лигу чемпионов? Откуда все эти восторги по поводу Адриану?!»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «СЭ» отметил, что не понимает восторгов по поводу нападающего "Спартака" Луиза Адриану, который забил победный мяч красно-белых в матче 23-го тура чемпионата России против "Рубина" (2:1).

— Вот я сегодня проснулся, за завтраком открыл интернет, прочитал это все про меня и Луиза Адриану и задался вопросом. А какое сегодня число?

— 18 марта. Выборы президента России.

— Это понятно. Но я подумал еще вот о чем. Может быть, «Спартак» выиграл Лигу чемпионов или победил «Барселону»? Откуда все эти восторги по поводу Луиза Адриану?!

— Бразилец забил шикарный гол в ворота «Рубина» и принес красно-белым важнейшие три очка.

— Во-первых, я никогда не говорил, что Адриану — ужасный футболист. Поднимите все мои интервью, и вы убедитесь. Я лишь утверждал, что цена-качество не подходит «Спартаку».

— Почему?

— Я точно не знаю, какая у него зарплата. Но пишут чуть ли не про 4,5 миллиона евро в год. 4,5! Послушайте, за такие деньги забить гол «Рубину» и праздновать как будто ты выиграл Лигу чемпионов… Ну мне это смешно! Почему-то я не видел таких постов Трабукки в мой адрес после 0:7 от «Ливерпуля». ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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