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Футбольный клуб «Балтика» переиграл волгоградский «Ротор»
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Футбольный клуб «Балтика» переиграл волгоградский «Ротор» 

Вести Калининград 10 часов назад
Фото: Вести Калининград
Матч проходил в Калининграде и закончился со счётом 1:0. Точным ударом на 65-ой минуте отметился Александр Касьян. Для нападающего этот гол стал пятым в рамках сезона ФНЛ 2017/2018.
На данный момент «Балтика» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 46 очков. Однако такое же количество набрал «Тамбов», который в эти минуты играет против «Луча» (счёт 0:0).
Свой следующий матч балтийцы проведут 24 марта в Краснодаре, где сыграют с «Кубанью».
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