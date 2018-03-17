Футбольный клуб «Балтика» переиграл волгоградский «Ротор»

Матч проходил в Калининграде и закончился со счётом 1:0. Точным ударом на 65-ой минуте отметился Александр Касьян . Для нападающего этот гол стал пятым в рамках сезона ФНЛ 2017/2018.

На данный момент «Балтика» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 46 очков. Однако такое же количество набрал «Тамбов», который в эти минуты играет против «Луча» (счёт 0:0).

Свой следующий матч балтийцы проведут 24 марта в Краснодаре, где сыграют с «Кубанью».

Калининградская «Балтика» на своём поле переиграла «Ротор»