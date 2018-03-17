Космический гол 18-летнего Кравцова в ворота «Салавата Юлаева». Это надо видеть!

По ходу этого матча казалось, что я вернулся на пять лет назад — в прекрасную весну 2013-го, когда прилетал раз пять-шесть в Челябинск, где раньше не был никогда. «Матч звезд», финал конференции, сам финал. Витиеватые очереди у касс, где люди занимали очередь с вечера, ночевали в машинах с включенными фарами, проверяли свой номер по спискам.

Еще был жив Валерий Белоусов , и он вывел «Трактор» в решающую серию — на московское «Динамо», за которым ездили болельщики с гигантским баннером с нарисованным воробьем. Это еще не генменеджер сборной России Андрей Сафронов — но уже начальник Олега Знарка, еще не ставшего главным тренером сборной России, любил изрекать перл: не надо искать мозг в заднице воробья.

«Динамо» победило в финале, в чемпионской раздевалке танцевали под «Калым». А за «Трактор» тогда играла россыпь молодых талантов. В центре четвертого звена выступал защитник Никита Нестеров — кажется, уже бородатый. В атаку шел тараном и заносил тачдауны Валерий Ничушкин , которого через год возьмут на Олимпиаду. А вожаком стаи уже был Евгений Кузнецов — тот самый «фартожопый» форвард из молодежки.

А знаете, почему так нахлынули воспоминания? Потому что я сейчас в «Тракторе» смотрю на 18-летнего форварда Виталия Кравцова , который уже забросил шесть шайб в семи матчах плей-офф. И если вы не видели его гол в ворота «Салавата Юлаева», то пропустили очень многое. Это же конфетка, а не гол!

Угадайте, кто? КРАВЦОВ! #СЮЛТРК pic.twitter.com/l28dM9VQSN

— КХЛ (@khl) 17 марта 2018 г.

В начале третьего периода Кравцов вошел в зону по левому флангу, ложным финтом обманул Владимира Эдуардовича Ткачева , убрав шайбу под себя. Прорвался к воротам и метко бросил голкиперу Бену Скривенсу между щитков.

Кстати, на драфте НХЛ его никто не выбирал, туда он пойдет только в июне. Как я знаю, Кравцов пока не собирается за океан, будет выступать в России еще сезона три — поедет где-то в 21, как Владимир Тарасенко или Кузнецов. Поэтому его выберут где-то во второй половине первого раунда. Но не ниже. И я вас поздравляю, в России вот так внезапно для широкого круга публики появился еще один хоккейный бриллиант.

Счет 1 — 1, все в этой серии только начинается. Но Кравцов уже хорош. Лучший снайпер плей-офф! Наблюдайте за этим 18-летним пареньком, получите море удовольствия.

Салават Юлаев (Уфа) — Трактор (Челябинск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). 8070 зрителей

Голы: 1:0 Кемппайнен 4 (Хартикайнен, Умарк, 0.18), 1:1 Щехура 1 (Бэйлен, Гюнге, 28.50), 1:2 Кравцов 6 (Кручинин, 41.57), 2:2 Логинов 1 (52.01), 3:2 Макаров 1 (Умарк, Арзамасцев, 73.25).

Вратари: Скривенс — Францоуз. Штраф: 2 — 4.

Счет в серии: 1 — 1.