«Эвертон» вырвал победу у «Сток Сити», «Борнмут» обыграл «Вест Бромвич»

«Эвертон» не сумел победить «Сток Сити» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Стоит отметить, что большую часть матча хозяева играли без полузащитника Чарли Адама , который получил красную карточку на 30-й минуте. Первым забил «Эвертон» благодаря точному удару форварда Дженка Тосуна на 69-й минуте. Спустя восемь минут хавбек «Сток Сити» Эрик Шупо-Мотинг сравнял счёт. Гостей вновь вывел вперёд Тосун, отличившись в концовке поединка.

В других матчах «Борнмут» на своём поле обыграл «Вест Бромвич», а «Кристал Пэлас» в гостях нанёс поражение «Хаддерсфилду».

Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».