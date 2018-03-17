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«Эвертон» вырвал победу у «Сток Сити», «Борнмут» обыграл «Вест Бромвич»
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«Эвертон» вырвал победу у «Сток Сити», «Борнмут» обыграл «Вест Бромвич» 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Эвертон» не сумел победить «Сток Сити» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Стоит отметить, что большую часть матча хозяева играли без полузащитника Чарли Адама, который получил красную карточку на 30-й минуте. Первым забил «Эвертон» благодаря точному удару форварда Дженка Тосуна на 69-й минуте. Спустя восемь минут хавбек «Сток Сити» Эрик Шупо-Мотинг сравнял счёт. Гостей вновь вывел вперёд Тосун, отличившись в концовке поединка.
В других матчах «Борнмут» на своём поле обыграл «Вест Бромвич», а «Кристал Пэлас» в гостях нанёс поражение «Хаддерсфилду».
Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
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