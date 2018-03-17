Ещё
Российский дзюдоист Куржев стал третьим на турнире «Большой шлем» в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский дзюдоист Куржев стал третьим на турнире «Большой шлем» в Екатеринбурге 

ТАСС 9 часов назад
ТАСС, 17 марта. Россиянин Уали Куржев завоевал бронзу в весовой категории до 73 кг на турнире серии «Большой шлем» по дзюдо в Екатеринбурге.
Победу одержал представитель Монголии Цэнд-Очирын Цогтбаатар, победивший в финальной схватке Фердинанда Карапетяна из Армении, еще одну бронзу завоевал итальянец Фабио Басиле.
У женщин в весовой категории до 63 кг победу одержала японка Аими Ноути, серебро у голландки Юл Франссен, бронза — у француженки Мелье де Синтио и итальянки Эдвиге Гвенд. Российская дзюдоистка Камила Бадурова заняла седьмое место.
В первый день соревнований российские дзюдоисты завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали. Хозяева турнира идут в общекомандном зачете на втором месте, лидируют японцы — 3-0-3, на третьем месте дзюдоисты Монголии — 1-0-2.
Во второй день состязаний, 18 марта, будут названы имена победителей и призеров в весовых категориях 81, 90, 100 и свыше 100 кг у дзюдоистов и 70, 78 и свыше 78 кг — у дзюдоисток.
ТАСС: последние новости
Участники камчатской гонки на собачьих упряжках приняли участие в выборах президента В Нарьян-Маре прошли спортивные состязания оленеводов Бердыев: состояние поля на стадионе в Казани оставляет желать лучшего
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение