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Буффон, Кутроне и Кьеза вызваны в сборную Италии, Балотелли — нет
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Буффон, Кутроне и Кьеза вызваны в сборную Италии, Балотелли — нет 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: Soccer News
И.о. главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо огласил состав команды на два товарищеский матча против Аргентины и Англии. Нападающий «Милана» Патрик Кутроне и полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза попали в окончательную заявку. Форвард «Ниццы» Марио Балотелли не получил вызов в национальную сборную.
Также отметим, что в сборную вызван вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который после непопадания команды на чемпионат мира-2018 объявил о завершении карьеры в «скуадре адзурре».
Полностью состав сборной Италии выглядит следующим образом:
Вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", Италия), Маттиа Перин ("Дженоа", Италия);
Защитники: Алессандро Флоренци ("Рома", Италия), Давиде Дзаппакоста ("Челси", Англия), Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани (трое — «Ювентус», Италия), Маттео Дармиан ("Манчестер Юнайтед", Англия), Леонардо Бонуччи ("Милан", Италия), Джанмарко Феррари ("Сампдория", Италия);
Полузащитники: Лоренцо Пеллегрини ("Рома", Италия), Жоржинью ("Наполи", Италия), Джакомо Бонавентура ("Милан", Италия), Бриан Кристанте, Леонардо Спинаццола (оба — «Аталанта», Италия), Марко Веррати ("ПСЖ", Франция), Роберто Гальярдини ("Интер", Италия), Марко Пароло ("Лацио", Италия), Федерико Кьеза ("Фиорентина", Италия), Симоне Верди ("Болонья", Италия);
Нападающие: Патрик Кутроне ("Милан", Италия), Андреа Беллоти ("Торино", Италия), Чиро Иммобиле ("Лацио", Италия), Лоренцо Инсинье ("Наполи", Италия), Антонио Кандрева ("Интер", Италия).
Напомним, что с Аргентиной Италия встретится 23 марта, с Англией— 27 марта.
#Nazionale 🇮🇹 Gli #Azzurri ⚽️ #convocati di Luigi #DiBiagio per le #amichevoli 🆚 🇦🇷 #Argentina — #Manchester 🇬🇧, 23 marzo, h 20.45 ⚪️🔴 #Inghilterra — #Londra 🇬🇧, 27 marzo, h 21 ℹ️ Info: https://t.co/yrQzAfAydM#ArgentinaItalia #InghilterraItalia #VivoAzzurro pic.twitter.com/tJnMkWDi1s
— Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) 17 марта 2018 г.
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