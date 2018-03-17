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«Анжи» — «Тосно»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Анжи» — «Тосно»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 9 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 23-го тура чемпионата России «Анжи» принимает «Тосно».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Тосно
Будаков АлександрПолуяхтов ВладимирБрызгалов Сергей • Самарджич Мирал • Тетрашвили Гурам • Антон Пол • Хамдамов Достон • Данченко ОлегХубулов АрсенЛескано ХуанБудковский Филипп
Запасные: Прудников АлександрАндреев Никита ЕвгеньевичБакаев МихаилЯковлев Павел • Лория Гиорги • Чансельор Джон • Сугробов ВладимирЭльмурзаев Магомед • Калмыков Амур • Глебов Данил
Юрченко ДавидМаргасов ТимофейБуйволов Андрей • Дугалич Раде • Чернов ЕвгенийПолетанович МаркоГалиулин ВагизЖигулёв Илья • Рикардиньо II • Труич НиколаПогребняк Павел
Запасные: Опарин МихаилПалиенко МаксимКутин Денис • Роша Нуну • Карницкий АлександрМакаров Александр ЮрьевичСухарев СергейМелкадзе Георгий • Миюшкович Неманья
17 марта. Стадион «Анжи-Арена» (Махачкала).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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