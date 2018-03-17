В матче 23-го тура чемпионата России «Анжи» принимает «Тосно».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Тосно
Будаков Александр • Полуяхтов Владимир • Брызгалов Сергей • Самарджич Мирал • Тетрашвили Гурам • Антон Пол • Хамдамов Достон • Данченко Олег • Хубулов Арсен • Лескано Хуан • Будковский Филипп
Запасные: Прудников Александр • Андреев Никита Евгеньевич • Бакаев Михаил • Яковлев Павел • Лория Гиорги • Чансельор Джон • Сугробов Владимир • Эльмурзаев Магомед • Калмыков Амур • Глебов Данил
Юрченко Давид • Маргасов Тимофей • Буйволов Андрей • Дугалич Раде • Чернов Евгений • Полетанович Марко • Галиулин Вагиз • Жигулёв Илья • Рикардиньо II • Труич Никола • Погребняк Павел
Запасные: Опарин Михаил • Палиенко Максим • Кутин Денис • Роша Нуну • Карницкий Александр • Макаров Александр Юрьевич • Сухарев Сергей • Мелкадзе Георгий • Миюшкович Неманья
17 марта. Стадион «Анжи-Арена» (Махачкала).
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