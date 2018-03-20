Избирком Краснодарского края получил «антирекордные» 30 жалоб на выборах президента

КРАСНОДАР, 20 марта. / ТАСС /. Жители Краснодарского края передали в региональную избирательную комиссию 30 обращений, в которых жаловались на процесс проведения голосования, а также, в частности, на благоустройство улиц, очереди на участках. Количество жалоб ниже, чем в предыдущие избирательные кампании, сообщил во вторник журналистам глава крайизбиркома Алексей Черненко

"В таблице приведены 30 обращений, которые поступили к нам с начала голосования до сегодняшнего момента. Заявителям не нравится благоустройство ТЭЦ, просят помощи чтобы найти избирательный участок, жалуются на благоустройство переулка Ленинский в Краснодаре. Жалуются на очереди на избирательных участках — это самая приятная жалоба, которую мы могли получить. Все остальные были отправлены в территориальные избирательные комиссии (так как касались организации процесса голосования) и все рассмотрены на данный момент", — сказал Черненко.

Он уточнил ТАСС, что «всего 30 жалоб более чем на 2 тыс. участках — это рекордно мало». Глава избиркома привел в пример выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края в сентябре 2017 года, когда в крайизбирком поступило 42 обращения, или выборы депутатов Госдумы годом ранее, когда было более 100 подобных заявлений.

В Краснодарском крае в выборах президента РФ участвовали 3,154 млн человек, что составляет 77,87% избирателей, тогда как на предыдущих президентских выборах, в 2012 году, явка составляла 70,84%.