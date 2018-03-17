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«Боруссия» М и «Хоффенхайм» сыграли вничью — 3:3, «Айнтрахт» разгромил «Майнц»
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«Боруссия» М и «Хоффенхайм» сыграли вничью — 3:3, «Айнтрахт» разгромил «Майнц» 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 3:3.
Голами в составе «Хоффенхайма» отличились Беньямин Хюбнер, Андрей Крамарич и Флориан Гриллич. За «Боруссию» забивали Йосип Дрмич, Ларс Штиндль и Маттиас Гинтер.
В других матчах 27-го тура «Айнтрахт» разгромил «Майнц» (3:0), «Аугсбург» проиграл «Вердеру» (1:3), а «Герта» победила «Гамбург» (2:1).
Турнирную таблицу Бундеслиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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