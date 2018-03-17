«Боруссия» М и «Хоффенхайм» сыграли вничью — 3:3, «Айнтрахт» разгромил «Майнц»

Мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 3:3.

В других матчах 27-го тура «Айнтрахт» разгромил «Майнц» (3:0), «Аугсбург» проиграл «Вердеру» (1:3), а «Герта» победила «Гамбург» (2:1).

Турнирную таблицу Бундеслиги можно посмотреть на «Чемпионате».