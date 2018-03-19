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РФПЛ принес извинения болельщикам за неудобства на матче «Рубин» — «Спартак»
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РФПЛ принес извинения болельщикам за неудобства на матче «Рубин» — «Спартак» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) принесла извинения болельщикам за неудобство во время матча 23-го тура чемпионата России между казанским «Рубином» и московским "Спартаком", сообщает ТАСС.
"Российская футбольная премьер-лига приносит извинения всем болельщикам, испытавшим неудобства при посещении стадиона «Казань-Арена» и просит в будущем заблаговременно приходить на игры чемпионата для комфортного и безопасного прохода на трибуны", — сообщили в РФПЛ.
Представители лиги отметили, что большая часть болельщиков столичного клуба пришла на стадион за полчаса до начала матча. На увеличение времени осмотра и прохода на трибуны также повлияло то, что некоторые фанаты находились в состоянии алкогольного опьянения, пытались сломать металлические калитки и пронести на трибуну запрещенные предметы.
Ранее в соцсетях высмеяли состояние газона на стадионе в Казани после матча РФПЛ.
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