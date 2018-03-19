РФПЛ принес извинения болельщикам за неудобства на матче «Рубин» — «Спартак»

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) принесла извинения болельщикам за неудобство во время матча 23-го тура чемпионата России между казанским «Рубином» и московским "Спартаком" , сообщает ТАСС

"Российская футбольная премьер-лига приносит извинения всем болельщикам, испытавшим неудобства при посещении стадиона «Казань-Арена» и просит в будущем заблаговременно приходить на игры чемпионата для комфортного и безопасного прохода на трибуны", — сообщили в РФПЛ.

Представители лиги отметили, что большая часть болельщиков столичного клуба пришла на стадион за полчаса до начала матча. На увеличение времени осмотра и прохода на трибуны также повлияло то, что некоторые фанаты находились в состоянии алкогольного опьянения, пытались сломать металлические калитки и пронести на трибуну запрещенные предметы.

Ранее в соцсетях высмеяли состояние газона на стадионе в Казани после матча РФПЛ.