«Айнтрахт» разгромил «Майнц» и поднялся на четвертое место бундеслиги 

В матче 27-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» дома нанес разгромное поражение «Майнцу» со счетом 3:0. В составе хозяев отличились нападающие Лука Йович и Анте Ребич, а также полузащитник Кевин-Принс Боатенг.
Эта победа позволила «орлам» подняться на четвертое место турнирной таблицы бундеслиги.
В паралелльных играх «Аугсбург» уступил «Вердеру» (1:3), менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (3:3) и «Гамбург» проиграл «Герте» (1:2).
Чемпионат Германии
Бундеслига
27-й тур "Боруссия" Менхенгладбах — «Хоффенхайм» — 3:3 (1:1)
Голы: Хюбнер, 13 (0:1). Дрмич, 33 (1:1). Крамарич, 58 — с пенальти (1:2). Штиндль, 72 (2:2). Гриллич, 73 (2:3). Гинтер, 90 (3:3).
"Боруссия": Зоммер, Вендт (Джонсон, 81), Янчке, Гинтер, Эльведи, Херрманн (Раффаэл, 70), Хофманн, Кюизанс, Штиндль, Бобадилья (Дрмич, 21), Азар.
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Шульц, Акпогума, Хюбнер, Полански (Ут, 54), Фогт, Гнабри (А. Солои, 75), Амири (Нордтвейт, 81), Гриллич, Крамарич.
Предупреждение: Хюбнер, 36.
Судья: Петерсен.
17 марта. Менхенгладбах. Стадион Stadion im Borussia-Park.
"Гамбург" — «Герта» — 1:2 (1:0)
Голы: Дуглас Сантос, 25 (1:0). Лазаро, 56 (1:1). Калу, 63 (1:2).
"Гамбург": Поллерсбек, Сакаи, Дуглас Сантос, ван Дронгелен, Хант, Холтби (Вуд, 65), Штайнманн, Костич, Юнг, Ито (Ятта, 71), Арп (Вальдшмидт, 78).
"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Вайзер, Рекик, Штарк, Миттельштедт (Калу, 60), Лустенбергер, Дарида, Лазаро, Майер (Шельбред, 88), Ибишевич (Зельке, 71).
Предупреждения: Лазаро, 33. ван Дронгелен, 41. Крафт, 48. Платтенхардт, 68.
Судья: Кампка.
17 марта. Гамбург. Стадион Volksparkstadion.
"Айнтрахт" — «Майнц» — 3:0 (3:0)
Голы: Боатенг, 6 (1:0). Йович, 23 (2:0). Ребич, 41 (3:0).
"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Да Коста, Виллемс (Фернандеш, 82), Фалетт, Боатенг (Гачинович, 75), де Гузман, Хасебе, Ребич (Тавата, 71), Йович, Вольф.
"Майнц": Мюллер, Балогун, Брозински, Диалло, де Йонг (Латца, 46), Максим (Озтунали, 46), Куайсон, Гбамен, Сердар, Уджа (Муто, 55), Онисиво.
Предупреждение: Озтунали, 80.
Судья: Зиберт.
17 марта. Франкфурт-на-Майне. Стадион Commerzbank-Arena.
"Аугсбург" — «Вердер» — 1:3 (0:2)
Голы: Бельфодиль, 5 (0:1). Бельфодиль, 40 (0:2). Хедира, 63 (1:2). Крузе, 82 (1:3).
"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Макс, Качар (Моравек, 46), Байер, Каиуби, Ку Джа Чхоль, Шмид, Грегорич, Хедира, Рихтер (Кордова, 78).
"Вердер": Павленка, Лангкамп, Мойсандер, Гебреселассие, Аугустинссон, Баргфреде, Делэйни (Юнузович, 64), Кайнц (Фридль, 85), Эггештайн, Крузе, Бельфодиль (Юханнссон, 90).
Предупреждения: Качар, 38. Павленка, 70. Каиуби, 80.
Судья: Штегеманн.
17 марта. Аугсбург. Стадион WWK Arena (SGL-Arena).
Турнирная таблица чемпионата Германии