Ещё
«Эвертон» в большинстве обыграл «Сток Сити», Тосун сделал дубль
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Эвертон» в большинстве обыграл «Сток Сити», Тосун сделал дубль 

Советский спорт 8 часов назад
Первый мяч на 69-й минуте забил Дженк Тосун. Сравнял результат на 77-й минуте Эрик Максим Чупо-Мотинг. Победный мяч на 84-й минуте провел Тосун, оформив дубль. Отметим, что на 30-й минуте у хозяев был удален Чарли Адам.
«Эвертон» набрал 40 очков и занимает девятое место. У «Сток Сити» 27 очков и 19-е место.
В следующем туре «Эвертон» примет «Манчестер Сити», а «Сток Сити» на выезде сыграет с «Арсеналом».
Чемпионат Англии Премьер-лига 31-й тур  «Сток Сити» — «Эвертон» — 1:2  Голы: Чупо-Мотинг, 77 — Тосун, 69, 84  Удаление: Адам («Сток Сити»), 30
Советский спорт: последние новости
Алан Чочиев: Посвящаю свой гол и победу Саше Кокорину Александр Макаров: Уступили в борьбе, нужно забыть эту игру и двигаться дальше Денис Глушаков: Кто больше хотел, тот выиграл
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение