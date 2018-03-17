«Эвертон» в большинстве обыграл «Сток Сити», Тосун сделал дубль

Первый мяч на 69-й минуте забил Дженк Тосун . Сравнял результат на 77-й минуте Эрик Максим Чупо-Мотинг. Победный мяч на 84-й минуте провел Тосун, оформив дубль. Отметим, что на 30-й минуте у хозяев был удален Чарли Адам

«Эвертон» набрал 40 очков и занимает девятое место. У «Сток Сити» 27 очков и 19-е место.

В следующем туре «Эвертон» примет «Манчестер Сити», а «Сток Сити» на выезде сыграет с «Арсеналом».

Чемпионат Англии Премьер-лига 31-й тур «Сток Сити» — «Эвертон» — 1:2 Голы: Чупо-Мотинг, 77 — Тосун, 69, 84 Удаление: Адам («Сток Сити»), 30