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Волгоградский «Ротор» отдал победу футболистам из «Балтики»
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Волгоградский «Ротор» отдал победу футболистам из «Балтики» 

v1.ru 8 часов назад
Фото: v1.ru
Футболисты волгоградского «Ротора» после двух побед в Астрахани проиграли матч с командой «Балтика».
— Игра закончилась со счетом 0:1, — рассказали в футбольном клубе «Ротор — Волгоград». — На 65-й минуте единственный гол на калининградском стадионе забил нападающий «Балтики» Александр Касьян.
Сражаясь за мяч и пытаясь сравнять счет, четверо волгоградских спортсменов получили предупреждения.
На прошлых выходных волгоградцы сумели уйти победителями с игры против московского клуба «Спартак— 2». С таким же счетом — 1:0 — игроки победили и своих соперников из Тамбова.
После двух матчей главный тренер «Ротора» Сергей Павлов рассказал о том, что до прихода настоящей весны игроки будут тренироваться на астраханских стадионах. Чтобы подбодрить спортсменов, которые, по мнению тренера, играют без эмоций, клуб решил сменить не только тренировочное поле, но и гостиницу.
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