Волгоградский «Ротор» отдал победу футболистам из «Балтики»

Футболисты волгоградского «Ротора» после двух побед в Астрахани проиграли матч с командой «Балтика».

— Игра закончилась со счетом 0:1, — рассказали в футбольном клубе «Ротор — Волгоград». — На 65-й минуте единственный гол на калининградском стадионе забил нападающий «Балтики» Александр Касьян

Сражаясь за мяч и пытаясь сравнять счет, четверо волгоградских спортсменов получили предупреждения.

На прошлых выходных волгоградцы сумели уйти победителями с игры против московского клуба «Спартак— 2». С таким же счетом — 1:0 — игроки победили и своих соперников из Тамбова.