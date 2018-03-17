«Валенсия» обыграла «Алавес» и опередила «Реал» 

«Валенсия» в матче 29-го тура чемпионата Испании обыграла «Алавес» — 3:1. Эта победа позволила «летучим мышам» обойти "Реал" и выйти на третье место в турнирной таблице. Команды разделяют 2 очка, мадридцы завтра сыграют с «Жироной».
Чемпионат Испании
Лига 1 29-й тур "Валенсия" — «Алавес» — 3:1 (2:0)
Голы: Родриго, 19 (1:0). Дзадза, 33 (2:0). Собрино, 49 (2:1). Лагуардия, 54 — в свои ворота (3:1).
"Валенсия": Нету, Гарай (Мурильо, 46), Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо (Максимович, 84), Кондогбья, Солер, Дзадза, Родриго (Вьетто, 72), Гонсалу Гедеш.
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Перес, Собрино (Бурги, 72), Эль-Хаддади (Ибаи Гомес, 60), Педраса (Гвидетти, 60).
Предупреждения: Кондогбья, 45. Томас Пина, 56.
Судья: Мунуэра Монтера.
17 марта. Валенсия. Стадион Mestalla.