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«Олимпик» проиграл «Звезде» из-за автогола
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«Олимпик» проиграл «Звезде» из-за автогола 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Явный лидер второй шестёрки чемпионата Украины, «Олимпик», не смог закрепиться на первом месте по итогам домашнего матча со «Звездой».
Судьбу противостояния 23-го тура решил единственный гол, который на 60-й минуте в свои ворота забил Зураб Очигава.
"Олимпик" продолжает лидировать (31 очко), «Звезда» на три зачетных балла отдалилась от зоны вылета.
Протокол игры
Олимпик Дн  Звезда Кропивницкий
60' Очигава Зураб (0:1)
Махарадзе Заури 90' • Парцвания ТемурВакуленко СергейНемчанинов ДмитрийМищенко Андрей 46' (Сондей Иван (46') • Кисиль РусланВукович ЙосипЩедрый АртёмДоронин ВладимирПасич Геннадий 63' (Захаркив Юрий (63' 69') • Беленький Станислав 46' (Очигава Зураб (46')
Запасные: Кичак АртёмКозлов АртёмПасич Евгений • Леонидас Соарес
Паст Евгений • Оганесян Арман 75' (Малиновский Назар (75') • Фатеев Дмитрий 56' • Цюпа ИванБратков Антон • Гедж Арно 90' 90' (Ямполь Ярослав (90') • Загальский Игорь 90' • Драченко Максим 89' • Рассадкин ГлебЛёпка РоманАверьянов Максим
Запасные: Билоног ДмитрийЗбунь Алексей • Cece Pepe
17 марта. Стадион «Динамо им. Валерия Лобановского».
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