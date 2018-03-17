«Олимпик» проиграл «Звезде» из-за автогола 

Явный лидер второй шестёрки чемпионата Украины, «Олимпик», не смог закрепиться на первом месте по итогам домашнего матча со «Звездой».
Судьбу противостояния 23-го тура решил единственный гол, который на 60-й минуте в свои ворота забил Зураб Очигава.
"Олимпик" продолжает лидировать (31 очко), «Звезда» на три зачетных балла отдалилась от зоны вылета.
Протокол игры
Олимпик Дн Звезда Кропивницкий
60' Очигава Зураб (0:1)
Махарадзе Заури 90' • Парцвания Темур • Вакуленко Сергей • Немчанинов Дмитрий • Мищенко Андрей 46' (Сондей Иван (46') • Кисиль Руслан • Вукович Йосип • Щедрый Артём • Доронин Владимир • Пасич Геннадий 63' (Захаркив Юрий (63' 69') • Беленький Станислав 46' (Очигава Зураб (46')
Запасные: Кичак Артём • Козлов Артём • Пасич Евгений • Леонидас Соарес
Паст Евгений • Оганесян Арман 75' (Малиновский Назар (75') • Фатеев Дмитрий 56' • Цюпа Иван • Братков Антон • Гедж Арно 90' 90' (Ямполь Ярослав (90') • Загальский Игорь 90' • Драченко Максим 89' • Рассадкин Глеб • Лёпка Роман • Аверьянов Максим
Запасные: Билоног Дмитрий • Збунь Алексей • Cece Pepe
17 марта. Стадион «Динамо им. Валерия Лобановского».