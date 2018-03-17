«Олимпик» проиграл «Звезде» из-за автогола

Явный лидер второй шестёрки чемпионата Украины, «Олимпик», не смог закрепиться на первом месте по итогам домашнего матча со «Звездой».

Судьбу противостояния 23-го тура решил единственный гол, который на 60-й минуте в свои ворота забил Зураб Очигава

"Олимпик" продолжает лидировать (31 очко), «Звезда» на три зачетных балла отдалилась от зоны вылета.

Протокол игры

Олимпик Дн Звезда Кропивницкий

60' Очигава Зураб (0:1)