«Валенсия» обыграла «Алавес» и вышла на третье место в Ла Лиге

В рамках 29-го тура испанской Ла Лиги закрепившаяся на четвёртой строчке в турнирной таблице «Валенсия» принимала дома «Алавес». Команда Марселино сумела добыть очередную победу, сделав ещё один большой шаг к тому, чтобы обеспечить себе путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Летучие мыши» обыграли басков со счётом 3:1.

Протокол игры

Валенсия

Алавес

(1:0) Родриго Морено 19'

(2:0) Дзадза Симоне 33'

49' Собрино Рубен (2:1)

Запасные: Хауме Доменек • Перейра Андреас • Латорре Антонио • Торрес Ферран

Запасные: Алексис Дельгадо • Мубарак Вакасо • Сивера Антонио • Торрес Даниэль

17 марта. Стадион «Месталья» (Валенсия).

Марселино выпустил практически тот же стартовый состав, который в прошлом туре добыл для «Валенсии» гостевую победу в важнейшем матче против «Севильи». Изменения коснулись только правого края: тяжёлую травму на неделе получил Коклен, выбыв до конца сезона, и его заменил в средней линии Солер, а на правый край обороны вернулся набравший форму после повреждения Монтойя.

С первых минут матча «Валенсия» обозначила своё большое преимущество в матче с одним из аутсайдеров, обрушив шквал атак на ворота басков. Гуэдеш и Парехо претендовали на то, чтобы открыть счёт в матче своими дальними ударами, но первый немного промахнулся, а с ударом второго справился вратарь. Но в середине тайма первый мяч всё же залетел в сетку ворот — Родриго обыгрался с Дзадзой, после чего уверенно реализовал выход 1 на 1 с Пачеко.

Добившись локального успеха, левантийцы не стали сбрасывать обороты, продолжая доминировать на поле «Местальи». Чувствовалось, что второй гол не заставит себя долго ждать, и это предчувствие не обмануло. По исходу получаса игрового времени Дзадза замкнул прострельную передачу Парехо со штрафного удара.

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До конца первого тайма команда Марселино создала ещё пару острых моментов, но довести счёт до крупного не удалось. За время же 15-минутного перерыва «Алавес» пришёл в себя, после чего баски очень агрессивно начали второй тайм и забили быстрый гол — Собрино отличился точным ударом со средней дистанции после паса Агиррегабириа. Но «Валенсия» тут же прибавила и быстро вернула своё преимущество в два гола — после прострельной передачи Солера с правого фланга мяч в свои ворота переправил Лагуардия.