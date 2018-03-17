«Эвертон» вырвал победу у «Сток Сити» в чемпионате Англии 

«Эвертон» на выезде победил «Сток Сити» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дублем отметился Дженк Тосун. За хозяев мяч забил Эрик Шупо-Мотинг.
Большую часть матча хозяева играли без полузащитника Чарли Адама, который получил красную карточку на 30-й минуте.
Футбол. Англия. Премьер-лига. 31-й тур "Сток Сити" (Сток-он-Трент) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 1:2 Голы: 0:1 — Тосун, 69; 1:1 — Шупо-Мотинг, 77; 1:2 — Тосун, 84 Удаления: Адам, 30 — нет