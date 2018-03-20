Российский хоккеист «Виннипега» отказался от операции

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег» Дмитрий Куликов отказался делать операцию после травмы спины, сообщает ТАСС

"У него был выбор, он встречался с хирургами. Полной ясности не было, и тогда он провел еще одну консультацию, после нее решение осталось за игроком, и он отказался от операции.

Есть другие варианты лечения, так что сегодня операции не было.

Сейчас мы рассчитываем, что ясность относительно его возвращения в состав наступит через месяц, а не два, как было бы в случае с операцией, надеемся, что все пройдет удачно, и он сможет вернуться в команду даже раньше", — сказал тренер «Виннипега» Пол Морис

Куликов получил повреждение 9 марта в выездном матче с «Нью-Джерси».