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Российский хоккеист «Виннипега» отказался от операции
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Российский хоккеист «Виннипега» отказался от операции 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Twitter «Виннипега»
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег» Дмитрий Куликов отказался делать операцию после травмы спины, сообщает ТАСС.
"У него был выбор, он встречался с хирургами. Полной ясности не было, и тогда он провел еще одну консультацию, после нее решение осталось за игроком, и он отказался от операции.
Есть другие варианты лечения, так что сегодня операции не было.
Сейчас мы рассчитываем, что ясность относительно его возвращения в состав наступит через месяц, а не два, как было бы в случае с операцией, надеемся, что все пройдет удачно, и он сможет вернуться в команду даже раньше", — сказал тренер «Виннипега» Пол Морис.
Куликов получил повреждение 9 марта в выездном матче с «Нью-Джерси».
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